Trabajadores del Metro de Granada afrontan este miércoles su segunda jornada de paros parciales durante el Corpus

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GRANADA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores del Metro de Granada afrontan este miércoles su segundo día consecutivo de paros parciales coincidiendo con las fiestas del Corpus Christi de la capital granadina, y que en esta jornada están previstos entre las 13,00 y las 15,30 horas, así como entre las 21,30 horas y las 23,59 horas.

La convocatoria se produce después de que este pasado martes, 2 de junio, haya tenido lugar el primero de los paros parciales coincidente con las fiestas de la ciudad, concretamente entre las 18,00 y las 20,30 horas.

El delegado de CCOO en Metro de Granada, Juan Manuel Entrenas, ha explicado que el paro de este martes fue secundado por el cien por cien de la plantilla y que transcurrió sin incidentes, salvo por algunos retrasos provocados por una gran presencia de usuarios en las paradas donde los suburbanos llegaban con una frecuencia de unos diez minutos.

Además, los trabajadores y sus representantes sindicales se desplegaron en la parada de Jaén, la más próxima al recinto ferial de Granada, para dar cuenta a los usuarios del motivo de su huelga al no haber respaldado la asamblea de trabajadores un acuerdo con la empresa Avanza sobre la mejora de sus condiciones laborales.

En cuanto a la huelga de este miércoles, Metro de Granada ha publicado en sus redes sociales una nota informativa que recuerda que los paros van a ser entre las 13,00 y las 15,30 horas, intervalo temporal en que se prevé que la frecuencia del transporte sea cada diez o 13 minutos; y entre las 21,30 y las 23,59 cuando la frecuencia de paso de los convoyes será de entre 15 y 20 minutos.

Además, hay prevista otra jornada de paros parciales para el próximo sábado 6 de junio, cuando la huelga será de 13,00 a 15,30 horas.

El pasado miércoles, 27 de abril, se alcanzó un preacuerdo relativo a las condiciones económicas con subidas salariales para los trabajadores del Metro de Granada del cinco por ciento en 2026, tres por ciento en 2027, 2,5 por ciento en 2028 y 12 por ciento en 2029.

En el preacuerdo se contemplaban medidas relacionadas con la salud laboral como el límite máximo de conducción de tres horas y media con una pausa en cabecera de como mínimo diez minutos de lunes a viernes, así como un tiempo máximo de conducción de siete horas, entre otros asuntos.

La empresa Avanza defiende que la oferta propuesta el pasado miércoles era "sumamente competitiva" e inciden en el hecho de que esta mejora no sólo era de incremento salarial, hasta un aumento del 24 por ciento en los próximos cuatro años, sino que además se incorporaban medidas sociales y organizativas planteadas por el propio comité de empresa.

Se trata de la tercera oferta de convenio desde el inicio de la negociación del convenio, el pasado 18 de marzo, y a juicio de la operadora "mejoraba sustancialmente las dos anteriores, después hacer un gran esfuerzo, como solicitaba la Junta de Andalucía".