Los trabajadores del metro se han manifestado este viernes por las calles del centro para hacer visibles sus reivindicaciones ante la sociedad y se concentrarán en señal de protesta este sábado en la estación de Recogidas. - CSIF

GRANADA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores del metro de Granada están llamados este sábado a secundar la segunda jornada consecutiva de huelga total a la que les ha convocado el comité de empresa en el marco de las reivindicaciones de la plantilla de mejoras salariales y sociales en su convenio colectivo.

Se da la circunstancia de que la huelga coincide con la jornada de reflexión de las elecciones generales del 29N y que, al igual que en el resto de días en los que se han convocado paros, la Junta tiene decretados servicios mínimos del 60%.

Además, el comité de empresa ha anunciado una concentración de protesta que va a tener lugar también este sábado en la estación de Recogidas desde las 11,30 horas bajo el lema 'Metro de Granada en lucha. Luchamos por un metro más seguro'.

Este viernes los trabajadores se han manifestado por las calles del centro de la capital granadina para hacer visible sus reivindicaciones para la equiparación de los sueldos con las plantillas de metros como el de Sevilla o el de Málaga, así como para mejoras en las condiciones sociales y en los descansos y organización del trabajo.

Según ha señalado el presidente del comité de empresa, Juan Manuel Entrenas, la reivindicación apela especialmente a la carga de trabajo y al estrés que sufre la plantilla al tener el metropolitano granadino la mayor parte de su trazado en superficie con más de 50 cruces y que, según señala, incorporará otros 20 con la ampliación del recorrido hasta Las Gabias.

"Creemos que la plantilla de metro se merece la equiparación salarial con los metros del entorno andaluz y creemos que otra de las reivindicaciones muy importantes que llevamos es una mejor organización del trabajo y ampliar los descansos anuales con la responsabilidad que hay aquí en el metro de Granada, que es el metro con la siniestralidad más alta de Andalucía", ha expuesto.

El conflicto laboral en el marco de la negociación del convenio colectivo comenzó con la convocatorias de paros a mediados de mayo de este año. Al final de ese mes se alcanzó un preacuerdo entre comité de empresa y la empresa Avanza que gestiona el servicio, pero este fue rechazado en la asamblea de trabajadores. Por ello, los paros se retomaron en junio durante la celebración de las fiestas del Corpus en la capital y también los hubo durante la primera quincena de julio.

Tras el verano, ya en octubre, el comité de empresa fijó un nuevo calendario de huelga --el que está vigente en la actualidad-- con jornadas de paros parciales y totales que dio comienzo el 30 de octubre y se prolonga hasta el 8 de enero de 2027.

La última reunión para intentar acercar posturas entre la empresa Avanza y el comité de empresa tuvo lugar en el Sercla el pasado 10 de noviembre. Avanza ofreció una subida salarial a los trabajadores de este transporte metropolitano de un 41,2% entre 2026 y 2030 que fue rechazada por el comité de empresa, que consideró que si se tiene en cuenta el IPC, el incremento salarial ofertado por la empresa concesionaria no se traduce en una mejora real del 40%.