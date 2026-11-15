Los trabajadores del Metro de Granada, llamados a una nueva jornada de paros parciales este lunes

Archivo - Metro de Granada. - JUNTA/EUROPA PRESS - Archivo

GRANADA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores del Metro de Granada están llamados a secundar una nueva jornada de paros parciales en el servicio del suburbano durante la jornada de este lunes, 16 de noviembre.

Al igual que ya ocurriera este pasado viernes, los paros se desarrollarán en horario de mañana, mediodía y tarde-noche. En concreto serán entre las 7 y las 9,30, entre las 13 y las 15,30 horas, y entre las 19 y las 21,30 horas.

La Junta de Andalucía decretó servicios mínimos del 60% para esta tanda de paros parciales que arrancó el 30 de octubre y que se ha hecho efectiva tanto ese día como el 3, 4, 6, 11, 12 y 13 de noviembre.

Además, el calendario de paros parciales se prolonga durante numerosas jornadas hasta el 8 de enero, con previsión de huelga total los días 27 y 28 de noviembre, el 28 de diciembre y el 5 de enero.

SIN ACUERDO

Con estos paros los trabajadores del Metro de Granada mantienen su intención de forzar a la empresa para alcanzar un acuerdo en los términos del convenio laboral que les atañe, y en el que demandan mejoras en sus salarios y en sus ventajas sociales.

El pasado día 10 tuvo lugar la última mesa de negociación en el el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla), que acabó sin acuerdo entre el Comité de Empresa y Avanza, la empresa que gestiona el metro.

Tras el encuentro, el presidente del Comité de Empresa, Juan Manuel Entrenas, dijo que no sabía cuándo volvería haber una nueva una reunión. Aseguró que el comité pasó "una línea roja" cuando en dicho encuentro aceptó la pretensión de Avanza de cambiar la vigencia del convenio colectivo de cuatro a cinco años.

Entrenas criticó que ante "este esfuerzo" por parte del Comité de Empresa, la respuesta de Avanza fue "seguir rebajando aún más las condiciones económicas y seguir eliminando ventajas sociales".