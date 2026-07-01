Los trabajadores del metro de Granada llaman a la empresa a "retomar la negociación" para un convenio "justo"

Archivo - Acceso a la estación de metro de Granada en la parada de Recogidas. Archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

GRANADA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores del metro de Granada, que han iniciado este miércoles nuevos paros parciales para reclamar mejoras laborales, han hecho un llamamiento a la empresa para "retomar de inmediato" las negociaciones a fin de alcanzar un convenio colectivo "justo".

La presidenta del comité de empresa de Metro Avanza Granada, Joaquina Flamit, ha señalado en un audio remitido a los medios que el primer tramo de los paros se ha desarrollado con "total normalidad" y "aglomeraciones en las paradas".

La Junta ha fijado los servicios mínimos en un 50 por ciento, tanto para conductores como para los trabajadores del Puesto de Control Central, supervisores y técnicos de operaciones durante los once días de paros parciales convocados para esta primera quincena de julio.

Desde el comité afirman que su prioridad "sigue siendo el diálogo" y recuerdan que desde los paros del pasado Corpus no se ha producido ninguna reunión con la empresa, por lo que han hecho un llamamiento para "retomar de inmediato la negociación".

"La voluntad ha sido siempre alcanzar un convenio colectivo justo que reconozca el esfuerzo, la profesionalidad y las legítimas reivindicaciones de la plantilla del metro de Granada", ha agregado la presidenta del comité.

Los trabajadores reclaman igualar sus condiciones salariales y laborales a las de otros metros andaluces, así como mejoras que garanticen la seguridad de los viajeros y la calidad del servicio con una reducción de las jornadas y descansos acordes con el "estrés" que sufren los profesionales.