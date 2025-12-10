Trabajadores de la prisión de Albolote (Granada) se concentran a sus puertas tras las últimas agresiones

Concentración de trabajadores de la cárcel de Albolote (Granada) - CSIF

GRANADA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos de la Junta de Personal del centro penitenciario de Albolote, en el área metropolitana de Granada, han convocado este miércoles una concentración en repulsa de las últimas agresiones sufridas por el personal de esta prisión.

Tres funcionarios incluido un jefe de servicio del centro penitenciario de Albolote resultaban heridos tras las agresiones que recibían por parte de un interno que hacía noche este pasado 1 de diciembre cuando estaba en tránsito hacia otra.

"Como sociedad moderna dentro de un marco de Estado de Derecho, no podemos tolerar la brutal agresión a tres funcionarios de esta prisión el pasado 1 de diciembre de 2025, sin olvidar la sufrida por otro compañero funcionario hace poco más de un mes", han indicado los sindicatos de la Junta de Personal, según una nota de prensa remitida por CSIF.

Con esta concentración han expresado su "más enérgica condena de todas las agresiones físicas, verbales y psicológicas contra los funcionarios de prisiones", unos actos que constituyen "delitos graves contra la integridad y salud de quienes desempeñan un servicio público esencial en condiciones de gran exigencia y riesgo".

De igual modo han exigido a las autoridades competentes "medidas urgentes y eficaces", tales como un "refuerzo inmediato de las plantillas y de otros elementos de la seguridad y actualización de protocolos de prevención que protejan realmente la integridad personal de los trabajadores de los centros penitenciarios".

También la reducción de población reclusa en Albolote, que han destacado es "uno de los centros más masificados de España", y su eliminación como centro receptor de internos de tránsito, "en tanto hay otros centros próximos más adecuados y mejores dotados para ello".

Los representantes de los trabajadores piden también una aplicación "rigurosa de la ley, asegurando que las agresiones no queden impunes" y un "apoyo institucional firme y público a la labor de los funcionarios de prisiones", con "reconocimiento como agentes de la autoridad y como profesión de riesgo", entre otras cuestiones.