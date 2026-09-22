Un trabajo de la UCO evalúa el impacto de la enseñanza de competencias socioemocionales en Córdoba

Un profesor imparte docencia en un aula. - UCO

CÓRDOBA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un trabajo de la Universidad de Córdoba (UCO) ha analizado el perfil del profesorado de 40 centros educativos de Córdoba y ha evaluado su impacto en la enseñanza de las competencias socioemocionales, estimando que "el profesorado con más competencias socioemocionales tiende a enseñarlas más a su alumnado".

Según ha informado la UCO en una nota, esa es una de las conclusiones obtenidas de dos estudios realizados por el Laboratorio de Investigación en Educación (Liedu) de la Universidad de Córdoba, que también sostienen que "esta relación se refuerza cuando el profesorado considera importante la promoción de las competencias socioemocionales y las incluye en su programación didáctica".

Los responsables de la investigación han explicado que "se trata de un tema de máxima actualidad, ya que el desarrollo de estas competencias socioemocionales está vinculado con un mejor rendimiento académico y con la prevención de problemas graves entre niños y jóvenes como 'bullying' y 'cyberbullying', ciberodio, ansiedad o depresión".

Para llegar a estas conclusiones, los investigadores Vicente Llorent, Francisco Yuste y Mariano Núñez, del Departamento de Educación, han analizado el perfil del profesorado de 40 centros educativos de la provincia con el objetivo de evaluar su impacto en la enseñanza de las competencias socioemocionales.

El resultado son dos estudios publicadas en 'Journal of Education for Teaching y Teaching and Teacher Education', que ponen de relevancia que, "cuanto más altas son las habilidades socioemocionales del propio profesor, más y mejor se trasladan esas enseñanzas a su alumnado".

A través de encuestas, los investigadores preguntaron a más de 1.450 docentes por sus propias competencias socioemocionales, al tiempo que se recopiló información de su género, edad o tipología del centro (público o concertado). También se consultó la experiencia con alumnado de distintos tipos de diversidad (étnico-cultural, de orientación o identidad sexual y con necesidades educativas especiales) y se realizaron diferentes preguntas sobre si planificaban cómo trabajar las competencias socioemocionales en el aula.

Los resultados señalaron que no existe un componente generacional -la edad del docente no se interpreta como un factor determinante-, pero sí de género, ya que "las mujeres tienden a enseñar más las competencias socioemocionales". Además, se observó "una mayor tendencia a la enseñanza de estas competencias entre los docentes pertenecientes a centros educativos concertados".

Sin embargo, "los factores más determinantes están relacionados con las competencias socioemocionales del propio docente y con su decisión de incluir la enseñanza socioemocional en su planificación didáctica".

En consecuencia, "el profesorado con un mayor nivel de competencias socioemocionales y un mayor nivel de desarrollo de la planificación didáctica de estas competencias tiende a enseñarlas más, algo que debería ser tenido en cuenta", según los investigadores, "en los planes de formación inicial en la universidad y en la actualización del profesorado en activo".

Estos estudios se han desarrollado en el marco de dos proyectos I+D+i, uno de ámbito nacional, 'Competencias clave del profesorado para la prevención de las ciberconductas antisociales del alumnado en la ESO' (PID2021-124180OBI00), y otro de ámbito autonómico, 'El papel del profesorado como factor de protección contra el ciberodio, cyberbullying y ciberviolencia en el noviazgo del alumnado de la Educación Secundaria' (P20_00526).

El investigador principal de ambos proyectos es el catedrático de Educación Vicente Llorent. Además, uno de los estudios fue posible gracias a la estancia de Francisco Yuste-Hidalgo, invitado por la catedrática Ersilia Menesini, en la Universidad de Florencia (Italia).