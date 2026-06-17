Un trabajo de la UCO propone un glosario para explicar en francés la diversidad botánica de los Patios de Córdoba

Archivo - Un patio de Córdoba. - Joaquín Corchero - Europa Press - Archivo

CÓRDOBA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de la Universidad de Córdoba (UCO) ha desarrollado un trabajo que propone un glosario para explicar en francés la diversidad botánica de los Patios de Córdoba, además de analizar los retos de traducir la web de la Fiesta de los Patios sin renunciar a su esencia, y advierte de cómo una localización de calidad es clave para los turistas francófonos.

Así lo ha indicado la UCO en una nota en la que ha detallado que desde las bunganvillas, a las que se refieren como 'bougainvilliers', pasando por los farolillos chinos, llamados 'coqueret' o 'alkékenge', hasta la cinta, conocida en Córdoba como 'mala madre' y en Francia como 'planta araña (plante araignée)', este trabajo popone un glosario botánico en francés con más de treinta términos relativos a la flora característica de los Patios de Córdoba.

Se trata de una herramienta clave en la correcta traducción de las diferentes especies que los habitan y fundamental para su comprensión por parte de las personas que la visitan. En este caso, de quienes llegan desde Francia, el país del que procede la mayor parte del turismo extranjero que acude a Córdoba durante las dos semanas centrales de mayo.

Este trabajo, obra del investigador Manuel Gómez, del grupo HUM-1108 Traducción y Discurso Especializado (Tradies), ha analizado el proceso de traducción y localización del español al francés de las descripciones de 56 patios participantes en el concurso, redactadas por el periodista Francisco Solano y disponibles en la página web oficial del evento.

El estudio, publicado en la revista 'MonTI (Monografías de Traducción e Interpretación)', identifica cinco rasgos lingüísticos característicos del discurso turístico de los patios: el estilo poético y descriptivo, las connotaciones emocionales, el uso de símbolos y metáforas, la narrativa histórica y anecdótica y los detalles descriptivos y florales, y examina cómo traducirlos al francés.

Así, el trabajo analiza cómo determinadas expresiones utilizadas en la descripción original de los patios pueden ser difíciles de reproducir con la misma fuerza en la lengua de destino, llegando a perder su matiz original. También aborda la dificultad de trasladar al francés elementos concretos que emplea el autor, como trabalenguas ('El cielo está enladrillado'), referencias locales o citas de personajes ilustres como Antonio Gala, proponiendo las soluciones creativas adoptadas para estos casos.

Además, el estudio pone de relieve la importancia de la multimodalidad en las páginas web turísticas. Elementos como mapas interactivos, imágenes y contenidos semióticos desempeñan un papel fundamental en la experiencia del visitante y, según el estudio, "sin su presencia el documento carecería de significado y sería totalmente ininteligible".

"Una localización deficiente puede no solo dificultar la comprensión del visitante francófono, sino también perjudicar la imagen de la ciudad y de la festividad", señala el autor, quien, junto a la traductora Clara Millán, formó parte del equipo de traducción y localización de la web del concurso, creada por Taller Empresarial 2.0 para el Ayuntamiento de Córdoba.

Este trabajo se enmarca en los estudios sobre traducción turística y localización web, y subraya que el traductor no es un mero intermediario lingüístico, sino una pieza clave en la promoción internacional de un destino cultural. "La figura del traductor se convierte en una herramienta crucial para trasladar un mensaje de un idioma a otro, de una cultura a otra, de una realidad a otra", concluye el investigador.