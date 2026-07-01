Trabajos de recuperación en la primera fase del camino de Los Cañones, en Jaén, tras los daños por las últimas tormentas

Visita los trabajos que se realizan en la senda fluvial del Río Frío. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén está llevando a cabo trabajos de adecuación y recuperación del camino de Los Cañones tras los daños ocasionados por las últimas tormentas en su primera fase, en el tramo de salida desde El Portazgo.

El alcalde, Julio Millán, y el concejal de Mantenimiento Urbano, Javier Padorno, han visitado este miércoles la citada senda fluvial del río Frío, en el entorno del Puente de la Sierra, donde se acomete esta primera actuación con medios municipales.

En concreto, a través del área de Mantenimiento Urbano, se pretende que esta zona "pueda volver a estar en las mejores condiciones de uso durante los meses de verano, una época en la que registra una elevada afluencia de vecinos y vecinas de Jaén".

Millán ha indicado que se trata de una actuación necesaria para recuperar este espacio y "permitir que la ciudadanía pueda seguir disfrutando de un entorno natural muy utilizado, especialmente durante el verano". Una actuación que no es la definitiva, pero que sí garantiza el tránsito en la zona.

De igual modo, ha recordado que ya está prevista una intervención más integral dentro de las actuaciones vinculadas a los 85 millones de euros recibidos por el Gobierno de España para la recuperación de las zonas afectadas por el tren de borrascas.

Por su parte, el concejal de Mantenimiento Urbanoha detallado que los trabajos que se ejecutan actualmente se centran en la limpieza y adecuación del camino de acceso al paraje de Los Cañones, utilizando recursos propios.

"Hemos intervenido desde Mantenimiento Urbano, como hacemos en otros puntos de la ciudad, junto a otras áreas como Medio Ambiente, cuyos efectivos están atendiendo otras demandas y por eso hemos desplazado a los operarios a esta zona", ha afirmado.

Entre las labores, se encuentran la retirada de broza, barro y cañas acumuladas, así como la eliminación y recolocación de elementos de madera que han quedado dañados o desplazados tras el paso de las tormentas.

Además, según ha añadido Padorno, se está actuando sobre un tramo del camino cuyo firme resultó afectado por el arrastre de agua, con el objetivo de recuperar su estado y garantizar el tránsito de los usuarios.