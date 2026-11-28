Archivo - Roscón Gigante de Reyes 'Ciudad de Lucena' en una pasada Navidad. - AYUNTAMIENTO DE LUCENA - Archivo

LUCENA (CÓRDOBA), 28 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Lucena (Córdoba), a través de la Delegación de Turismo, ha comenzado la búsqueda de asociaciones, colectivos y entidades sin ánimo de lucro que puedan optar a la organización, gestión y ejecución de la 25ª edición del Roscón Gigante de Reyes 'Ciudad de Lucena 2027', que se celebrará el domingo 3 de enero, a partir de las 17,00 horas, en el Coso. El evento, que destina la recaudación a fines benéficos, repartió las pasadas navidades entre los asistentes porciones de un dulce de unos 130 metros y un peso de 750 kilos.

Según informa el Ayuntamiento lucentino en su web, consultada por Europa Press, el plazo de solicitudes está abierto hasta este lunes, 30 de noviembre, y pueden concurrir las asociaciones, colectivos y entidades sin ánimo de lucro que desarrollen "proyectos de interés social, asistencial o de recuperación del patrimonio, siempre que estén inscritas en el Registro de Asociaciones y contemplen entre sus fines principales la realización de proyectos de ámbito social".

Además, cabe destacar que "podrán presentar su candidatura tanto las entidades que hayan participado en la organización de ediciones anteriores como aquellas que no lo hayan hecho, si bien se valorará especialmente la incorporación de nuevas asociaciones". Las solicitudes deben acompañarse de una memoria explicativa del proyecto social al que se destinarán los fondos recaudados con esta actividad.

Así las cosas, la entidad seleccionada asumirá la organización y ejecución del evento, así como el coste íntegro de la elaboración del Roscón de Reyes. También será responsable de distribuir los tickets durante los días previos y en la propia jornada de celebración, mediante un donativo mínimo de dos euros, que incluirá una porción de roscón y café y cuya recaudación se destinará íntegramente al proyecto social de la asociación organizadora. Asimismo, se encargará del reparto de las porciones entre las personas asistentes.

Por su parte, el Ayuntamiento de Lucena colaborará aportando los medios técnicos y humanos necesarios para garantizar el buen desarrollo de la actividad en el espacio público.

Esta iniciativa persigue promover la labor social, difundir la gastronomía tradicional de estas fechas y atraer visitantes a Lucena, contribuyendo también a dinamizar el comercio local en vísperas de la festividad de Reyes. Las entidades interesadas deberán presentar su solicitud a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Lucena, disponible en 'https://sede.eprinsa.es/lucena/tramites'.

En los últimos seis años, resultaron beneficiarias del Roscón Gigante de Reyes de Lucena las asociaciones Manos Unidas, la Asociación Lucentina de Fibromialgia e Infancia Solidaria, la Asociación Cáritas Parroquia de Nuestra Señora del Carmen de Lucena, el Convento RRPP Franciscanos a favor de su restauración y Proyecto Hombre.