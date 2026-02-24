Tráfico autoriza el cierre del acceso a Sierra Nevada con personal de Cetursa cuando se llenan los parking

Archivo - Nieves sobre Sierra Nevada, en imagen de archivo - TWITTER DE SIERRA NEVADA - Archivo

24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha autorizado al personal de Cetursa, la empresa pública que gestiona la estación de esquí de Sierra Nevada, a colaborar en el control de accesos en el punto kilométrico 23 de la A-395, la vía de acceso a Pradollano y al propio recinto invernal, cuando se cierra a la circulación la vía una vez se llenan los aparcamientos, en el marco de las medidas que se han puesto en marcha desde hace una semana a raíz de los trabajos de reparación que se llevan a cabo tras el hundimiento de calzada y la aparición de grietas detectados a causa de las últimas borrascas.

El personal "deberá estar dotado para la implementación de esta medida de las señales incluidas en el catálogo oficial de señales de la circulación incorporadas a una paleta", precisa la resolución dictada por la DGT al respecto, consultada por Europa Press. La medida, de la que informa este martes Ideal, se dicta en paralelo a otra en que se resuelve oficialmente a favor de esta medida desde el organismo dependiente del Ministerio del Interior.

El pasado lunes, fuentes consultadas por Europa Press en Cetursa informaban de la articulación desde el martes de una apertura sin restricciones hasta que los parking de Plaza de Andalucía y Los Peñones estuvieran completos, cuando se procedería al corte total de la vía de acceso al recinto invernal, regulada por la Guardia Civil de Tráfico por las obras.

Si el domingo anterior Sierra Nevada abría pistas solo para residentes y alojados en Pradollano, y ese lunes lo hacía también para aquellos usuarios con forfait comprado para esa jornada o toda la semana, el martes se previó una apertura sin restricciones, aunque condicionada a las limitaciones en sus accesos.

Se adoptaba así por una fórmula similar a la de aquellos fines de semana de máxima afluencia. En paralelo, la Policía Local de Monachil regulaba el vial interno de Pradollano, normalmente unidireccional, con tráfico alterno tanto en sentido ascendente como descendente.