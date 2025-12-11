El transporte urbano por autobús aumenta un 4,9% en octubre en Andalucía hasta los 25 millones de pasajeros

Archivo - Autobuses metropolitanos del Consorcio de Transportes del Campo de Gibraltar. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El número de viajeros en transporte urbano por autobús subió un 4,9% en octubre en Andalucía respecto al mismo periodo del año anterior hasta registrar una cifra de 25.044.000 pasajeros, frente a un aumento del 7% a nivel nacional, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata del segundo mejor dato de viajeros en autobús en un mes de octubre en la región de la serie histórica.

La evolución del transporte urbano por autobús fue positiva en todas las comunidades autónomas sobre las que informa el INE con Comunitat Valenciana (+15,3%), Madrid (+10,1%) y País Vasco (+7,6%) a la cabeza, mientras que en el lado contrario se situaron Aragón (+1,8%) Murcia (+2,7%) y Cataluña (+3,1%). A fin de mantener el secreto estadístico, no se publican los datos de las comunidades autónomas de Islas Baleares, Cantabria, Comunidad Foral de Navarra y La Rioja y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

En cuanto a las ciudades andaluzas, un total de 2,34 millones de viajeros usaron el metro en Sevilla (un 4,7% interanual) y otros 8,72 millones (3,1% interanual), el autobús. Mientras, en el caso de Málaga, 1,84 millones optaron por el metro (un 1,2% interanual) y otros 4,82 millones (4,1% interanual) lo hicieron por el autobús.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, el transporte público fue utilizado por 560,3 millones de pasajeros en España el pasado mes de octubre, lo que supone un incremento del 4,4% respecto al mismo mes de 2024.

Este aumento en el uso del transporte público se vio impulsado por la alta velocidad y el transporte por autobús, cuyos usuarios aumentaron un 4,4% y un 6,1% en tasa interanual respectivamente. En cambio el ferrocarril de media distancia cayó un 6,4%.

Según Estadística, el transporte urbano fue utilizado por más de 348,5 millones de viajeros en octubre, un 5,4% más que en el mismo mes del año 2024. El transporte por metro aumentó un 3,1% en tasa anual y el transporte urbano por autobús un 7%.

Por su parte, más de 158,2 millones de viajeros utilizaron el transporte interurbano en octubre, lo que supuso un incremento del 3,6% respecto al mismo mes de 2024. Por tipo de transporte, por autobús creció un 6,1%, el marítimo un 1,6%, el aéreo un 1,4% y por ferrocarril un 0,7%.

Del ferrocarril, destaca el incremento del 4,4% de la alta velocidad hasta superar los 3,7 millones de usuarios, y del 1,2% del Cercanías que rozó los 56,6 millones de pasajeros mientras que la media distancia cayó un 6,4% hasta los 4,7 millones

POR COMUNIDADES EN AUTOBÚS Y METRO

En transporte por autobús, todas las comunidades autónomas presentaron tasas anuales positivas. Las mayores subidas se dieron en Comunitat Valenciana (15,3%), Comunidad de Madrid (10,1%) y País Vasco (7,6%). Por su parte, Aragón (1,8%), Región de Murcia (2,7%) y Cataluña (3,1%) registraron los menores incrementos en el transporte por autobús.

En el caso del metro, el transporte aumentó en todas las ciudades que poseen este tipo de transporte respecto al mismo mes del año anterior. El metro de Palma presentó el mayor incremento, del 29,0%, y el de Málaga presentó el menor, del 1,2%.

AUMENTO DEL 2,8% EN TRANSPORTE ESPECIAL Y DISCRECIONAL

Por último, más de 53,5 millones de usuarios utilizaron transporte especial y discrecional en octubre, lo que supuso un incremento del 0,9% en tasa anual.

En concreto el número de pasajeros del transporte especial bajó un 1,5% y superó los 33,1 millones de usuarios. Dentro de éste, el escolar descendió un 2,9%, mientras que el laboral aumentó un 3,9%.

Por su parte, el transporte discrecional creció un 5,1% respecto al mismo mes del año 2024, con más de 20,3 millones de viajeros.