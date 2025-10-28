Transportes avanza en la modernización de los túneles Ramoncillos, Guapa, Acebuchal y Madroño en la A-7 en Granada

Croquis de las actuaciones de Transportes en los túneles de la A-7 en el entorno de la costa de Granada - MINISTERIO DE TRANSPORTES

GRANADA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible continúa ejecutando las obras de mejora y modernización de los túneles Ramoncillos, Guapa, Acebuchal y Madroño en la autovía A-7 a su paso por la provincia de Granada, con el objetivo de "dotarlos del equipamiento de seguridad necesario que exige la normativa europea".

La actuación cuenta con un presupuesto de 16,26 millones de euros (IVA incluido) financiados por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), según ha informado en una nota de prensa este martes el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Por ello, y para garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios, desde las 12,00 horas del miércoles 29 de octubre hasta las 13,00 horas del viernes 19 de diciembre, se cortará la circulación de la calzada con sentido Málaga entre los kilómetros 868,2 y 872,5 y se realizará un desvío hacia la calzada contraria (con sentido Almería), en la que se circulará con doble sentido en dicho tramo. El cambio se realizará a través de los pasos de la mediana situados en los citados puntos kilométricos.

Este corte afectará a la salida y la incorporación en sentido Málaga del enlace 869, que conecta con los municipios de Castillo de Baños y La Mamola. Para acceder a estas localidades, los vehículos deberán realizar un cambio de sentido en el enlace 873 salir en el enlace 855 y circular por la N-340.

Para incorporarse a la autovía A-7 desde estas localidades, se podrán realizar estos itinerarios: circular en dirección al enlace 855 por la N-340 y realizar un cambio de sentido; los vehículos ligeros podrán también circular por la N-340A entre los enlaces 869 y 873 e incorporarse a la A-7 a través del enlace 873. Para asegurar la fluidez del tráfico, se han señalizado de forma específica las diferentes alternativas de desvío.