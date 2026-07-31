Transportes finaliza la modernización de cuatro túneles en la A-7 en Granada con una inversión de 16,2 millones

Túnel de Los Ramoncillos de la A-7 a su paso por la provincia de Granada. - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE

GRANADA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha finalizado las obras de mejora y modernización de los túneles de Los Ramoncillos, La Guapa, El Acebuchal y Madroño, situados en la autovía A-7, en la provincia de Granada, tras invertir 16,26 millones de euros.

Esta actuación ha sido financiada con fondos europeos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). En concreto, se han modernizado los sistemas de protección contra incendios, ventilación, alumbrado de seguridad y emergencia, señalización, comunicaciones, videovigilancia, detección automática de incidencias y gestión del tráfico.

Además, se ha incorporado un nuevo sistema de control centralizado (SCADA) para la supervisión en tiempo real de las instalaciones de los cuatro túneles. Asimismo, se han ejecutado actuaciones de obra civil, entre las que destacan la construcción y adecuación de galerías y salidas de emergencia.

También, la renovación del firme, la mejora del drenaje de líquidos peligrosos, la instalación de nuevas redes de hidrantes, la adecuación de las instalaciones eléctricas y de suministro energético, y la renovación de la señalización, el balizamiento y los sistemas de contención.