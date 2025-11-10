Transportes licita por 1,2 millones de euros el estudio previo para mejorar la circunvalación de Granada GR-30

Archivo - GR-30 en los accesos a Armilla (Granada), en imagen de archivo - AYUNTAMIENTO - Archivo

GRANADA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado por 1.186.477 euros (IVA incluido) un contrato de servicios para la redacción del estudio previo de mejoras en la autovía GR-30, la circunvalación de Granada.

La GR-30 es la circunvalación de la ciudad de Granada y es fundamental para la movilidad del área metropolitana, que cuenta con cerca de 540.000 habitantes y atraviesa zonas densamente pobladas con numerosos accesos. A pesar de existir una alternativa exterior para el tráfico de largo recorrido, esta autovía continúa soportando un tráfico muy elevado, según ha detallado el Ministerio de Transportes en una nota de prensa.

De hecho, los análisis de seguridad vial han identificado algunos tramos que requieren especial atención. Todos estos factores hacen convenientes actuaciones de mejora para "optimizar la funcionalidad y seguridad de esta infraestructura clave para la ciudad andaluza".

En este contexto, el objeto del estudio previo licitado por el Ministerio es recopilar los datos necesarios para analizar el estado actual de la GR-30 a lo largo de sus 27 kilómetros, así como la probable evolución de la misma con la planificación existente, tales como desarrollos urbanísticos autorizados, proyectos en redacción, entre otros.

Asimismo, se analizarán las posibles alternativas de mejora, tales como ampliaciones de capacidad; reordenación de accesos; remodelación de enlaces o ejecución de nuevas conexiones; implantación de carriles BUS-VAO; o una combinación de las anteriores opciones.

El estudio ha de contener en este sentido el diagnóstico del estado actual de la vía, considerando geometría, tráfico, seguridad y cumplimiento normativo. También la caracterización física, urbanística y ambiental del entorno, incluyendo aspectos topográficos, geológicos, hidrológicos, espacios protegidos, fauna y patrimonio cultural.

Se contempla la coordinación con otras administraciones y la revisión de planes e iniciativas concurrentes, y el studio de tráfico para "evaluar el impacto de distintas alternativas sobre el nivel de servicio de la GR-30".

Asimismo el diseño de posibles alternativas y la estimación de costes de construcción, expropiaciones y mantenimiento, al igual que el análisis "multicriterio de viabilidad económica, funcional, territorial y ambiental".

Contempla el estudio coste-beneficio para "determinar la rentabilidad socioeconómica de las alternativas". Se seleccionará la opción más adecuada, rentable y viable técnica y ambientalmente, para avanzar en los estudios de carretera necesarios en fases posteriores.