Trasladadas al hospital dos personas afectadas por un incendio en un piso de Jaén

Archivo - Hospital Médico Quirúrgico de Jaén. Imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

JAÉN 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Dos personas --un hombre y una mujer-- han resultado afectadas este sábado, 29 de agosto, por el incendio que se ha registrado en un piso de Jaén capital, según ha informado en una nota el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

Sobre las 13,20 horas de este sábado, el teléfono 112 ha gestionado un aviso en el que se solicitaba ayuda por un incendio en un piso de la Avenida de Barcelona de la capital jiennense.

La sala coordinadora activó entonces a los bomberos, a la Policía Nacional, Local y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061.

Los sanitarios desplazados al lugar han confirmado al 112 el traslado de una mujer de 18 y de un hombre de 36 años al Hospital Médico Quirúrgico de la capital jiennense tras este incendio.