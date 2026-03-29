El tren de borrascas reduce al mínimo la rebusca de aceituna en la provincia de Jaén

Archivo - Recolección de la aceituna en un olivar de la provincia de Jaén/Archivo - EUROPA PRESS/COAG-JAÉN - Archivo

JAÉN 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El tren de borrascas registrado entre enero y febrero ha reducido al mínimo la práctica de la rebusca de la aceituna en Jaén cuando todavía en la provincia hay municipios como Fuerte del Rey en los que todavía queda hasta 20 días para finalizar la campaña de recogida, marcada este año por el retraso originado por los sucesivos temporales de lluvia viento.

La rebusca como tal terminó en 2021 con la entrada en vigor del Documento de Acompañamiento al Transporte (DAT). Antes del DAT se fijaba un periodo tras la finalización de la campaña de recogida donde los jornaleros buscaban hacerse con el fruto que había escapado de mantones, varas y vibradoras.

En la actualidad, cualquier carga de aceituna que se transporte tiene que ir acompañada de este documento que no es otra cosa que la autorización expresa del dueño de la finca.

Las ventaja principal del DAT es que facilita garantizar la seguridad de consumir el producto ya que se conoce su trazabilidad. Además, es imposible llevar la aceituna a las almazaras sin presentar dicho documento.

En la presente campaña, la climatología ha añadido un obstáculo más a la rebusca. "Este año, por la situación climática que hemos tenido, en el que se ha retrasado más de un mes la recolección de la aceituna y en el que zonas muy puntuales todavía están recogiendo la poquita que queda en el campo, la rebusca ha sido mínima", ha indicado a Europa Press el secretario general de COAG, Francisco Elvira.

Elvira ha añadido que antes de que llegaran las lluvias, la provincia estaba en plena campaña y no había rebusca y "después de la lluvia se han concedido algunas autorizaciones, pero muy puntualmente".

Lo cierto es que casi entrando en el mes de abril, todavía hay fincas en la provincia que no han podido terminar de recoger la aceituna. Uno de los municipios más afectados por esta situación es Fuerte de Rey. Se da la paradoja que mientras algunos no han terminado de recolectar, los olivos ya están echando las yemas para la próxima campaña. Tanto es así que hay olivareros que ya se están planteado no recoger lo que se ha quedado en los árboles, lo que quizá pueda dar una oportunidad para aquellos jornaleros que solicitan la rebusca.

Con este panorama, organizaciones agrarias como COAG, UPA o Asaja señalan que la rebusca será mínima respecto a otros años, aunque ya desde 2021 se da como una práctica que se realiza exclusivamente con el permiso de los dueños de las fincas y no como antes cuando había un periodo habilitado para llevarla a cabo.

Las organizaciones agrarias subrayan que los últimos datos facilitados por la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), ponen de manifiesto, que "difícilmente" se llegará a la producción de aceite prevista en los aforos oficiales. Esto se debe fundamentalmente a las lluvias de los meses de diciembre, enero y febrero, que además de retrasar la recogida ha ocasionado la pérdida de gran cantidad de fruto, especialmente en la provincia de Jaén.

De hecho, la mayoría de la aceituna que restaría por coger estaría en la provincia de Jaén, donde a 28 de febrero se había recogido 354.733 toneladas, lo que supone 197.615 toneladas menos que el año pasado (casi un 36 por ciento menos que en la misma fecha de 2025).