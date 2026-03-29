El Gobierno andaluz adelanta a este lunes su reunión semanal y precisará las ayudas a municipios tras las borrascas

Archivo - Reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía presidida por Juanma Moreno. (Foto de archivo). - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno andaluz adelantará a este lunes, 30 de marzo, su habitual reunión semanal de los miércoles y abordará en ella, entre otros asuntos, la cuantía de las ayudas previstas para municipios afectados por el 'tren de borrascas' de este pasado invierno.

En concreto, el Consejo de Gobierno tiene previsto adoptar el acuerdo "por el que se determinan las cuantías máximas de ayudas por municipio y entidad local autónoma, en relación con la situación excepcional declarada por Acuerdo de 18 de febrero de 2026, del Consejo de Gobierno (...), por las incidencias producidas por el impacto del enjambre de borrascas en todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía entre el 23 de enero y el 16 de febrero de 2026".

Así se detalla en el orden del día del Consejo de Gobierno de este Lunes Santo, consultado por Europa Press, que contempla también una serie de tomas de conocimiento por parte del Ejecutivo andaluz sobre cuestiones como la oferta de Formación Profesional en el sistema educativo de la comunidad para el curso 2026-2027 y la participación de la Junta de Andalucía en los comités de la Comisión Europea durante el periodo 2026-2029.

Además, el Consejo de Gobierno tiene previsto asignar a la Unidad Aceleradora de Proyectos el de 'Nuevo centro de reparación de motores para Ryanair en Sevilla' de la compañía Negocios Raiseber, S.L., y tomar conocimiento de la tramitación de los planes específicos de actuación de las instalaciones mineras 'Los Frailes' y 'Cobre las Cruces' en la provincia de Sevilla "en aplicación del Decreto 15/2026, de 4 de febrero de 2026, por el que se potencia el impacto económico, social y sobre el empleo de la minería sostenible en Andalucía".

Además, y entre otros asuntos, el Ejecutivo andaluz acordará una ampliación de "los plazos en los procedimientos administrativos tramitados por la Administración de la Junta de Andalucía", y autorizará "el expediente relativo a la firma del convenio entre la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública y la Diputación Provincial de Málaga para la construcción y puesta en funcionamiento de nueva sede para el partido judicial de Torremolinos y para la ubicación de servicios provinciales, que conlleva un gasto que asciende a 10.037.752,64 euros, IVA incluido".