Sierra Nevada registra un 70% de ocupación hotelera y acoge a 18.750 esquiadores en Sábado de Pasión y Domingo de Ramos

Archivo - Imagen de archivo de la estación de esquí de Sierra Nevada. - CETURSA - Archivo

GRANADA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El primer fin de semana de la Semana Santa 2026 en Sierra Nevada ha sumado a un total de 18.750 esquiadores --9.750 el sábado y otros 9.000 en la jornada del domingo--, según ha cifrado la empresa pública que gestiona la estación de esquí de Sierra Nevada (Granada), Cetursa, a Europa Press.

Asimismo, fuentes de Cetursa ha precisado que la ocupación hotelera en los establecimientos de Pradollano se sitúa cerca del 70% hasta la noche del Lunes Santo, y "algo menor" en el resto de los días, en concreto, entre el 50 y 60 por ciento.

Por otro lado, la estación dispone de cien kilómetros esquiables, con todas las zonas y todo el desnivel, gracias a incorporación durante el pasado sábado de la Laguna de las Yeguas, una vez recuperado el telesilla Laguna del colapso que sufrió la torre 23 por los fuertes temporales del mes de febrero.

En contexto, durante la jornada del Domingo de Ramos el viento, "aunque con rachas fuertes en cotas altas", no ha afectado la apertura de los remontes. En contra, la nieve, muy dura y en venteada en las zonas más expuestas, ha aconsejado mantener algunas pistas cerradas, como por ejemplo las 'negras' Fuente del Tesoro, Neveros y parte alta de La Laguna.

Además, dicha empresa pública ha concretado que está siendo un "intenso fin de semana de competiciones" con el Campeonato de España de Baches, la Audio Quattro Cup-Carolina Ruiz Challenge y el trofeo de esquí alpino infantil Ruralito.