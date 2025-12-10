Tres detenidas por el robo de prendas de ropa en un comercio del centro de Córdoba

Archivo - Los agentes de Policía Nacional en la campaña de 'Comercio Seguro', en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS/POLICÍA NACIONAL - Archivo

CÓRDOBA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Córdoba a tres mujeres por la presunta autoría de un delito de hurto de ropa cometido en un establecimiento comercial situado en la zona centro de la ciudad. El precio de las prendas sustraídas superaba los 500 euros y finalmente fueron recuperadas, dado que las mujeres las abandonaron durante la huida.

Según ha informado el Cuerpo Nacional de Policía, los hechos ocurrieron en la tarde del día 8 de diciembre, cuando una agente que se encontraba fuera de servicio por la zona se percató de que cuatro mujeres estaban saliendo de una tienda en actitud sospechosa, mirando hacia atrás y con paso ligero, portando numerosas prendas de ropa en sus brazos, todas ellas con sus perchas.

Tras abandonar el establecimiento comercial, dos dependientas del establecimiento salieron tras ellas, manifestando que esas mujeres se habían llevado varias prendas sin pagar. Por ello, la agente de Policía Nacional comenzó a perseguir a las mujeres, dando aviso al Cimacc 091 para solicitar el apoyo de algún indicativo policial.

Con motivo del período de compras navideñas, la Policía Nacional ha intensificado el Plan Comercio Seguro en Córdoba, incrementando la presencia policial en las zonas comerciales para una mayor prevención y en su caso, una mejor respuesta policial.

Gracias a ello, una patrulla que se encontraba cerca del lugar de los hechos recibió el aviso e inmediatamente comenzó a dar batidas por la zona, localizando finalmente a las mismas, quienes fueron detenidas por la presunta autoría de un delito de hurto.