Tres detenidos acusados de agredir en Granada a dos policías que mediaban en una pelea a las puertas de un pub

GRANADA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Granada a tres individuos, dos varones de 52 años y una mujer de 46, por la presunta comisión de delitos de atentado a agente de la autoridad, después de una agresión a dos policías de paisano que intentaban mediar en una pelea que se estaba produciendo en la puerta de un local de ocio nocturno de la ciudad.

Según ha informado la Policía Nacional en una nota de prensa este jueves, estas tres personas pasaban el fin de semana con otro grupo de amigos en Granada y durante la noche habían al parecer "creado numerosos problemas y conflictos, desencadenándose una reyerta con los servicios de seguridad del último local al que acudieron antes de la detención".

Los tres han pasado ya a disposición de la autoridad judicial mientras que los agentes tuvieron que acudir a recibir asistencia médica tras los hechos, que tuvieron lugar sobre las 3,00 horas, cuando una dotación de seguridad ciudadana de paisano patrullaba la zona y fue requerida por porteros y vigilantes de dicho establecimiento.

Este personal de seguridad privada manifestó que allí "había unos hombres y mujeres que habrían intentado agredirles y mostraban una actitud violenta, alterando gravemente el orden del local". Por dicho motivo, los policías se identificaron como agentes de la autoridad exhibiendo sus placas y carnés profesionales, "procediendo a mediar en el conflicto e intentando identificar a las partes implicadas".

Lejos de calmar los ánimos y deponer su actitud, los integrantes del grupo que estaban causando el conflicto habrían adoptado "una actitud hostil y desafiante ante los agentes, desobedeciendo los intentos de estos de rebajar su actitud violenta", han detallado desde la Policía Nacional.

En el transcurso de la intervención, uno de los varones posteriormente detenidos se habría abalanzado sobre uno de los porteros, "viéndose obligados los agentes a intervenir para detener la agresión". En ese momento, la mujer acometió al parecer "con arañazos y puñetazos" contra uno de los policías, "iniciándose en ese momento un conflicto en el que los tres detenidos agredieron" supuestamente a los efectivos policiales pese a que estos "se habían identificado de forma clara previamente".

Durante la reyerta, los detenidos habrían proferido también "insultos y amenazas ante los agentes y todos los allí presentes". De hecho, acudieron otras patrullas apoyando a sus compañeros para "conseguir detener el conflicto y llevar a cabo la detención de los involucrados".