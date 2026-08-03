Tres detenidos al desmantelar un punto de venta de marihuana en Córdoba

Imagen de un agente de la Policía Nacional en una plantación de marihuana. - POLICÍA NACIONAL

CÓRDOBA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a tres personas como presuntas autoras de delitos de tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico, tras desarticular un punto de venta de marihuana en la barriada periférica de Villarrubia, en la capital cordobesa.

Según ha informado el Cuerpo Nacional de Policía, la investigación se inició en junio, a raíz de la detección por parte de los agentes de un constante trasiego de personas que acudían a una vivienda de la zona con el objetivo de adquirir sustancias estupefacientes, principalmente marihuana.

A medida que avanzaron las pesquisas, constataron que la vivienda funcionaba como un punto activo de venta de droga, con una elevada afluencia de compradores a cualquier hora del día, algo que permitió corroborar la actividad ilícita desarrollada en el inmueble.

Tras el registro practicado en la vivienda, los agentes localizaron una plantación indoor de marihuana, interviniendo cerca de 70 plantas de marihuana, diversas dosis de esta sustancia dispuesta para la venta, material destinado para el cultivo y envasado, así como dinero en efectivo.

Con esta actuación, la Policía Nacional ha desarticulado un punto de distribución de marihuana que operaba de forma continua en la barriada de Villarrubia.