Tres empresas se postulan para ejecutar la renovación de la cubierta de La Salobreja, en Jaén capital

El alcalde junto a la concejala de Deportes en el pabellón de La Salobreja/Archivo - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Tres empresas han presentado ofertas para optar a acometer la renovación de la cubierta del pabellón de La Salobreja, dentro del procedimiento de licitación impulsado por el Ayuntamiento de Jaén "para ejecutar una actuación que permitirá resolver los problemas de filtraciones que desde hace años afectan a esta instalación deportiva municipal".

Así lo ha indicado el alcalde, Julio Millán, que ha valorado la respuesta obtenida en este proceso y ha señalado que la próxima semana la Mesa de Contratación procederá a la apertura de las ofertas presentadas para seguir avanzando en el procedimiento de adjudicación de unas obras que cuentan con un presupuesto cercano a los 600.000 euros.

Una vez completada esta fase administrativa, el objetivo será "formalizar el contrato e iniciar la actuación en el menor plazo posible para que pueda ejecutarse esta obra tan demandada por los clubes y los deportistas de nuestra ciudad".

El regidor ha indicado que el pabellón de La Salobreja, construido en 1975, "presenta importantes problemas derivados del paso del tiempo" y "durante años los clubes y los deportistas han sufrido las graves carencias que tiene esta instalación por las goteras que ha generado el deterioro de la cubierta".

En este sentido, ha subrayado que, aunque durante este tiempo se han realizado actuaciones puntuales de mantenimiento, "la cubierta no se ha sustituido en más de 50 años, por lo que resulta urgente acometer esta intervención para que el pabellón pueda seguir utilizándose en las mejores condiciones posibles".

Asimismo, se ha referido a la necesidad de reparación de los pabellones 5 y 6 de La Salobreja, aún pendiente y para lo que ya se cuenta con recursos así como para el resto de equipamientos del barrio, en los que ya está trabajando para repararlos y acondicionarlos de manera que "en los próximos meses puedan estar en perfecto estado".

Millán ha añadido que esta intervención en La Salobreja "se suma a la renovación de la cubierta del pabellón Carlos Martínez Esteban, en el Bulevar, ejecutada este año, y responde al compromiso del equipo de gobierno (PSOE-JM+) de "seguir mejorando y modernizando las instalaciones deportivas municipales para ofrecer a clubes y usuarios espacios en las mejores condiciones".

(EURPA PRESS)