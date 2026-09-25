Tres funcionarios heridos en la prisión de Jaén durante la festividad de La Merced

Archivo - Acceso a la cárcel de Jaén/Archivo - EUROPA PRESS - Archivo

JAÉN 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Tres funcionarios de la prisión de Jaén heridos al intentar reducir a un interno es el balance de la "nueva y grave agresión" que ha denunciado CSIF. El suceso, según el sindicato, tuvo lugar durante la jornada festiva en honor a Nuestra Señora de la Merced, patrona de la Institución Penitenciaria.

Los tres funcionarios resultaron heridos de diversa consideración, teniendo uno de ellos que abandonar su puesto de trabajo para ser atendido en un centro hospitalario debido a una fuerte contusión cervical.

Los hechos se desencadenaron en el área sociocultural de la prisión, donde se celebraba la habitual misa litúrgica programada para la población reclusa. Según ha explicado el sindicato, los funcionarios de servicio observaron que un interno mostraba una actitud "abiertamente despectiva hacia el acto", alterando el orden e impidiendo el normal desarrollo de la ceremonia. Ante esta situación, los trabajadores procedieron a expulsarlo y a trasladarlo de retorno a su módulo residencial.

Una vez en el departamento, y tras realizar el protocolo habitual de cacheo e informarle de los motivos de su expulsión, el interno incrementó su hostilidad. Tras mantener una postura desafiante y proferir amenazas de muerte contra el personal, se lanzó violentamente contra uno de los funcionarios, por lo que los trabajadores "tuvieron que reducirlo y aislarlo para garantizar la seguridad del módulo".

A raíz de este incidente, que ha sido confirmado a Europa Press desde Instituciones Penitenciarias, el responsable del sector de Administración General del Estado de CSIF Jaén, Miguel González, ha trasladado el apoyo del sindicato a los lesionados y ha vuelto a señalar la "falta de personal endémica" que sufre la prisión jiennense.

"Nos encontramos ante una plantilla mermada, sobrecargada y claramente envejecida, donde la media de edad de los efectivos adscritos al servicio de interior ronda los 55 años", ha advertido González, incidiendo en la dificultad que esto supone para afrontar situaciones de violencia física.

Asimismo, el responsable sindical ha mostrado su preocupación por la "preocupante normalización" de estos episodios y la "sensación de impunidad" en las prisiones, que a su juicio evidencia una pérdida de autoridad del personal.

González ha alertado sobre una "preocupante deriva entre la población reclusa de desprecio absoluto hacia las normas de convivencia", la cual se ve alimentada por la "escasa eficacia" de las sanciones disciplinarias actuales.

Por todo ello, CSIF ha exigido a la dirección del centro penitenciario de Jaén que tramite de manera "prioritaria e inmediata" el traslado del interno agresor a otro centro con un régimen adecuado a su peligrosidad.

Del mismo modo, ha instado a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias a realizar una actualización urgente de las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) para dotar a la plantilla de Jaén de los recursos humanos y medios de protección necesarios.