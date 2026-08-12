Tres medios aéreos y 28 bomberos forestales luchan contra un incendio junto al pantano de Béznar en El Pinar (Granada)

Incendio en el paraje de Pinos del Valle - Pantano de Béznar, a 12 de agosto de 2026. - PLAN INFOCA

GRANADA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Tres medios aéreos y casa una treintena de bomberos forestales luchan este miércoles por la tarde para intentar atajar el avance de las llamas en un incendio que se ha declarado junto al pantano de Béznar en el término municipal de El Pinar, en la provincia de Granada.

En este sentido ha informado el Servicio de Extinción de Incendios Forestales, Plan Infoca, de la Agencia Andaluza de Emergencias (EMA), en una publicación en sus redes sociales consultada por Europa Press.

Esta misma información está acompañada por una fotografía aérea que muestra el emplazamiento de las llamas a las 17,48 horas. Y en cuanto a los medios desplegados por el Infoca, se detalla que son dos aviones con carga en tierra y un avión semipesado los que dan apoyo por aire a la labor que desarrollan en tierra un técnico de operaciones, un agente de Medio Ambiente y 28 bomberos que actúan con un vehículo autobomba.

Se da la circunstancia de que el pasado 28 de julio el Consejo de Ministros aprobó la declaración de Zona Afectada Gravemente por una Emergencia de Protección Civil para los municipios de El Pinar y El Valle por el incendio declarado el 25 de julio también en el entorno del pantano de Béznar y que obligo al desalojo de un centenar de personas que estaban en un campamento cercano.