Las tres personas heridas por la caída de una rama en el mercadillo de Baeza (Jaén) están fuera de peligro

Archivo - Las tres personas heridas fueron atendidas en las urgencias del Hospital San Juan de la Cruz, en Úbeda. - 112 ANDALUCÍA - Archivo

JAÉN 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las tres personas --dos mujeres de 61 y 88 años y un hombre de 60-- que resultaron heridas al ser golpeadas por la caída de una rama de árbol en el mercadillo de Baeza (Jaén) se encuentran ya dadas de alta, tal y como se ha indicado desde el Ayuntamiento a Europa Press.

El suceso tuvo lugar sobre las 11,40 horas cuando se recibió el aviso de un testigo que informaba de la caída de una rama en la avenida Andrés Segovia, donde se estaba celebrando el mercadillo de la localidad.

Desde el Ayuntamiento se ha indicado que los árboles de esta avenida "estaban revisados desde el pasado mes de agosto". La concejalía de Medio Ambiente "los revisó con motivo de la Feria que se celebró del 13 al 17 de agosto y más tarde se revisaron con motivo de la romería de La Yedra".

Una vez ocurrido el suceso, desde el 112 se actió a la Policía Local de Baeza, que fue la que confirmó que tres personas habían resultado heridas, por lo que el Centro de Emergencias Sanitarias 061 movilizó tres ambulancias y un equipo médico.

Las tres personas heridas fueron trasladadas al Hospital San Juan de la Cruz, en Úbeda (Jaén) donde fueron atendidas. Ya por la tarde, según han manifestado fuentes municipales, recibieron el alta médica.