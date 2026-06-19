Las tres piscinas municipales de Jaén capital abrirán desde este fin de semana

Visita a la piscina de Las Fuentezuelas - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén abrirá desde este fin de semana las tres piscinas municipales con las que cuenta la capital jiennense: Las Fuentezuelas, La Salobreja y El Tomillo.

El alcalde de Jaén, Julio Millán, y la concejala de Deportes, Beatriz López, han visitado las instalaciones de Las Fuentezuelas, con el objetivo de comprobar que todo está preparado para recibir a los primeros usuarios de la temporada de verano.

El alcalde ha destacado el trabajo desarrollado por el Patronato Municipal de Deportes para poner a punto este recinto, con actuaciones como el destoconado de un centenar de palmeras abandonadas durante los últimos años, así como la mejora de los espacios de sombra y la adecuación de los vasos de la piscina.

Millán ha señalado que todo ello "permitirá que diariamente cerca de 1.700 personas puedan disfrutar de unas instalaciones más cómodas, seguras y adaptadas a las necesidades de los bañistas".

Además, ha subrayado que la labor realizada durante los meses previos a la apertura de las piscinas, "es fruto de una planificación y organización rigurosa que permite que la ciudadanía pueda disfrutar ahora de estas instalaciones en las mejores condiciones".

Por su parte, la concejala de Deportes, Beatriz López, ha explicado que para afrontar la temporada de verano "se ha reforzado en una veintena de personas la plantilla del Patronato Municipal de Deportes", lo que ha permitido realizar con antelación las actuaciones necesarias para la puesta a punto de las piscinas.

Ha destacado la intervención realizada en Las Fuentezuelas con el destoconado de las palmeras que fueron retiradas hace años y que "por fin ha podido resolverse cumpliendo así con un compromiso adquirido con los usuarios y vecinos de la zona".

Los responsables municipales también han visitado la piscina de El Tomillo, donde el Ayuntamiento ha ejecutado diversas mejoras, entre ellas la impermeabilización completa del vaso grande, la remodelación integral de la piscina pequeña y la mejora de la zona de acceso.

También se ha creado una nueva zona de sombra en la entrada del recinto, "una actuación muy demandada por el vecindario que mejora la comodidad de los usuarios y optimiza el aprovechamiento de este espacio deportivo y de ocio".

Las piscinas municipales mantienen este verano los mismos horarios y precios que la pasada temporada. La piscina de El Tomillo cuenta con un aforo de 200 personas; La Salobreja, con 592 usuarios; y Las Fuentezuelas, con capacidad para 1.690 personas.

El precio general de acceso diario se mantiene en 4,20 euros, aunque existen descuentos del 50 por ciento para colectivos como personas desempleadas, menores de 10 años y familias numerosas, que podrán acceder por 2,10 euros. Además, las familias numerosas especiales, las personas mayores de 65 años y las personas con discapacidad disponen de una tarifa reducida de 1,05 euros. También se mantiene la posibilidad de adquirir abonos con descuentos especiales.