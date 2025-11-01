El Tribunal de Cuentas valora que Andalucía fue "pionera" en realizar auditorías de presupuesto y género hasta 2024

SEVILLA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Cuentas ha valorado que Andalucía fue una comunidad autónoma "pionera en la realización de auditorías de presupuesto y género", y "contó hasta hace poco con un proceso continuado de auditoría en este ámbito", hasta que, "tras los cambios introducidos a través del Decreto-ley 3/2024, de 6 de febrero", de medidas de simplificación y racionalización administrativa, no se llevaron a cabo en 2024 dichas "auditorías relativas a la introducción de la perspectiva de género en los presupuestos".

Así lo pone de manifiesto el Tribunal de Cuentas tras aprobar en Pleno el pasado 23 de octubre el 'Informe de fiscalización sobre la evaluación de la perspectiva de género en el proceso de elaboración de los presupuestos de las comunidades autónomas', consultado por Europa Press, en el que analiza el grado de implantación de la presupuestación con enfoque de género (PEG) y la existencia de los correspondientes informes de impacto de género (IIG).

"Incorporar la perspectiva de género en la planificación presupuestaria representa, por sí mismo, un avance hacia la equidad", pero resulta necesario complementarlo con evaluaciones 'ex post' que verifiquen si se traduce en una mejora efectiva de la igualdad, señala el informe del Tribunal de Cuentas, que al hilo también advierte de que ninguna comunidad autónoma realizó durante 2024 auditorías o evaluaciones independientes para medir los resultados de la presupuestación con enfoque de género.

Respecto a Andalucía, precisa que "la realización de una presupuestación con enfoque de género (PEG) se prevé expresamente en la ley de igualdad --Ley 12/2007, de 26 de noviembre-- y en la ley reguladora de su hacienda" --Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo--, así como puntualiza que "las normas para la elaboración de los presupuestos de 2025 señalan que la información generada en el proceso de evaluación del impacto de género acompañará al proyecto de ley de presupuestos".

Además, el Plan Estratégico para la Igualdad de mujeres y hombres en Andalucía 2022-2028 "también contiene previsiones referidas a la aplicación de un enfoque de género en la presupuestación autonómica".

ANDALUCÍA, COMUNIDAD "INNOVADORA"

El informe del Tribunal de Cuentas indica que Andalucía fue "innovadora y precursora en las auditorías de presupuesto y género (APG), siendo la primera comunidad en poner en marcha actuaciones de este tipo, en el marco de la estrategia de presupuesto y género iniciada en el año 2003".

Tras una década aplicando dicha estrategia, en 2013 esta comunidad "se planteó la conveniencia de evaluar este proceso y comenzó a realizar" dichas auditorías, que estaban previstas en la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas, y en la Ley 12/2007, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía.

"Sin embargo, a través del Decreto-ley 3/2024, de 6 de febrero, por el que se adoptan medidas de simplificación y racionalización administrativa para la mejora de las relaciones de los ciudadanos con la Administración de la Junta de Andalucía y el impulso de la actividad económica en Andalucía, se suprimió la Comisión de Impacto de Género en los Presupuestos y la realización de dichas auditorías, por lo que los últimos informes de APG aprobados corresponden al año 2023", aclara el Tribunal de Cuentas.

El mismo informe detalla que, "durante el proceso continuo de auditoría de presupuesto y género llevado a cabo en esta comunidad entre 2013 y 2023, se aprobaron un total de siete planes anuales de APG y 44 informes de APG", y "el último plan de plan anual de APG que se aprobó fue el de 2024".

Las referidas auditorías en Andalucía han tenido "como objetivo general evaluar la integración de género en los presupuestos planificados y ejecutados en el ejercicio auditado en el marco de la estrategia de presupuesto con perspectiva de género", para lo cual se han definido tres preguntas de auditoría, que son si la elaboración presupuestaria "se orienta al objetivo de reducir las desigualdades entre hombres y mujeres en su ámbito de competencias"; si los créditos del programa presupuestario "han sido ejecutados con perspectiva de género", y si se ha aplicado la metodología de presupuesto "con perspectiva de género en la elaboración y ejecución presupuestaria".

El "fin último" de estas auditorías ha sido "verificar la aplicación efectiva de la igualdad en la gestión de los recursos públicos y mejorar las prácticas presupuestarias con enfoque de género a través del aprendizaje continuo" para, a partir de esa base, redactar "unas conclusiones y las principales recomendaciones", e identificar "las buenas prácticas existentes para lograr mejoras orientadas al logro de la igualdad de género a través del presupuesto público".

La evaluación finalizaba con la entrega del informe definitivo de cada auditoría, en el que se tenían "en cuenta las alegaciones manifestadas por los programas presupuestarios", y que se elevaba "a la consideración de la Comisión de Impacto de Género en los Presupuestos".

Tras constatar la supresión de las auditorías de presupuesto y género, el Tribunal de Cuentas recomienda en su informe que se vuelvan a "impulsar evaluaciones 'ex post' sobre la mejora efectiva de la igualdad entre mujeres y hombres como consecuencia de esta práctica presupuestaria".

FISCALIZACIÓN POR PARTE DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA

Según recoge el Tribunal de Cuentas también en su informe, durante varios ejercicios, la Cámara de Cuentas de Andalucía tuvo "encomendado por mandato legal" el análisis de la incorporación de la perspectiva de género en el presupuesto de la Junta.

De este modo, las fiscalizaciones de la Cuenta General de los ejercicios 2018 a 2022, ambos incluidos, incluyen una "verificación específica acerca del cumplimiento de la perspectiva de género en el presupuesto de la Junta de Andalucía".

Tras la "supresión" en 2024 del apartado 3 del artículo 8 de la Ley 12/2007, por el Decreto-ley 3/2024, "desaparece la citada exigencia legal y, en línea con ello, se ha eliminado del informe de fiscalización de la Cuenta General el área específica destinada al análisis del cumplimiento de la perspectiva de género", apuntan desde el Tribunal de Cuentas antes de aclarar que "dicho análisis se ha trasladado --si bien con un alcance más reducido-- al área del presupuesto de gastos del citado informe de fiscalización".

ASPECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS

El consejero de la Cámara de Cuentas andaluza Antonio López, que fue presidente de dicho órgano de extracción parlamentaria entre los años 2011 y 2021, ha elaborado un análisis sobre el citado informe del Tribunal de Cuentas, consultado por Europa Press, en el que destaca que Andalucía es "la única comunidad cuyo Estatuto de Autonomía (...) reconoce expresamente la obligación de evaluar el impacto de género en las disposiciones normativas".

Como "aspectos positivos" del informe del Tribunal de Cuentas, Antonio López destaca la consideración de Andalucía como "referente nacional en auditorías de presupuesto y género", mientras que como "aspectos críticos" señala que "la supresión de la Comisión (de Impacto de Género) y de las APG en 2024 ha interrumpido un proceso consolidado de control 'ex post', debilitando la rendición de cuentas".

Finalmente, el consejero destaca que el Tribunal de Cuentas introduce una serie de recomendaciones en su informe, como las de "mantener y actualizar la 'Guía G+' --metodología para elaborar un presupuesto con "perspectiva de género"-- como "referencia metodológica", y "reforzar el seguimiento interno para asegurar que la PEG --Presupuestación con enfoque de género-- se traduzca en resultados efectivos en igualdad de género".