El Tribunal Supremo confirma la condena del exconcejal Manuel del Moral (PP) en el caso Matinsreg en Jaén

JAÉN 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que condena a exconcejal Manuel del Moral a cuatro años de prisión por un delito de malversación de caudales públicos agravado por pagos "inflados" a la empresa Matinsreg. Estos pagos supusieron para el Ayuntamiento de Jaén un perjuicio económico valorado por la Audiencia de Jaén en 3,4 millones de euros.

El Supremo, en su sentencia recogida por Europa Press, confirma también las penas impuestas a tres de los empresarios condenados que han sido los que han presentado recurso de casación. En esta causa también resultó absuelto el que fuera alcalde y secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya (PP).

Fue en enero de 2023 cuando el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) absolvió al exteniente de alcalde Miguel Ángel García Anguita (PP), condenado por la Audiencia de Jaén a cuatro años de prisión por este caso.

El TSJA lo hizo después de estimar el recurso de apelación de García Anguita y establecer que la sentencia de la Audiencia de Jaén "no ofrece una base probatoria de cargo suficiente para dar soporte a la condena de Miguel Ángel García Anguita por el delito de malversación cuya participación se le atribuye".

En el fallo del TSJA también se absolvió del mismo delito al técnico municipal que tramitó las facturas y que también fue condenado por la Audiencia a cuatro años de prisión.

El TSJA estimó también parcialmente los recursos planteados por otros cuatro de los siete condenados por la Audiencia y desestimó íntegramente el presentado por el otro exconcejal del PP, Manuel del Moral, cuya condena ha sido ratificada ahora por el Supremo en una sentencia con fecha de 11 de febrero.

HECHOS PROBADOS

La sentencia confirmada estableció que el administrador único de Matinsreg, empresa con sede en Zamora, entró en contacto con los dos empresarios condenados en esta causa y "puestos de común acuerdo y animados de lucro" acordaron que "las facturas que presentaran al Ayuntamiento de Jaén contuvieran conceptos no ajustados a la realidad".

De esta forma, se presentaron facturas con "precios de los productos usados muy superiores al real, cantidad de estos productos, igualmente muy superior a la realmente utilizada, horas de trabajadores también que no se correspondían con la realidad".

Según apuntaba la Audiencia de Jaén, el plan de los tres empresarios "para poder resultar exitoso, necesitaba la colaboración de alguna autoridad o funcionario encargados de controlar o fiscalizar esas facturas, y así lograr el pago de las mismas".

Es aquí donde el la Audiencia adjudicaba la responsabilidad a García Anguita, Manuel del Moral y al técnico municipal, aunque finalmente tras los recursos ante el TSJA y el Supremo, la responsabilidad se limita a Manuel del Moral, cuya condena ha sido confirmada íntegramente.

Las facturas presentadas por Matinsreg se refieren al período comprendido entre el 8 de agosto de 2012 hasta el 15 de septiembre de 2013. Entre estas fechas se le facturaron al Ayuntamiento productos químicos para las fuentes por valor de 1,4 millones cuando su valor real era de 17.423 euros.

Asimismo, la facturación de mano de obra "también comprendía un número de horas excesivo que no se ajustaba a la realidad", pues se facturó por un importe total durante el período ya expuesto la cantidad de 1.392.090,66 euros (sin IVA) que corresponden a un total de 48.236 horas, que "equivale a un número de trabajadores en la mayoría de lo meses del período citado, comprendido entre 22 a 29 que la empresa Matinsreg SLU nunca tuvo contratados".

La sentencia ya es firme y será devuelta a la Audiencia de Jaén para que se ordene su ejecución, lo que implica la entrada en prisión de Manuel Del Moral.