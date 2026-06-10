El Tríptico del Descendimiento de la Cruz de Bouts regresa a la Capilla Real de Granada tras su restauración en Bélgica

Archivo - La Capilla Real de Granada ha anunciado el regreso a su sede del Tríptico del Descendimiento de la Cruz (hacia 1455-1460), obra cumbre del pintor flamenco Dieric Bouts (1415-1475) y pieza singular de entre las tablas flamencias que legó la reina - CAPILLA REAL DE GRANADA / KIK-IRPA, BRUSELAS

GRANADA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de la Capilla Real de Granada ha anunciado el regreso a su sede del Tríptico del Descendimiento de la Cruz (hacia 1455-1460), una de las obras cumbre del pintor flamenco Dieric Bouts (Lovaina, hacia 1415-1475) y pieza singular de la colección de tablas flamencas que la reina Isabel la Católica legó a la Capilla.

La tabla vuelve a casa tras permanecer tres años en Bélgica, donde ha sido objeto de una restauración excepcional a cargo del Instituto Real del Patrimonio Artístico (KIK-IRPA) de Bruselas y figuró en dos exposiciones del museo M Leuven dedicadas al maestro.

Procedente de la colección personal de Isabel la Católica, quien en su testamento dispuso que sus tablas de devoción se trasladaran a Granada para ornato de la Capilla, el tríptico forma parte desde entonces del patrimonio de la Capilla Real.

En 2023 salió de Granada por primera vez en más de 500 años, en préstamo para la gran retrospectiva 'Dieric Bouts. Creador de imágenes' (2023-2024), celebrada en el museo M Leuven, en la ciudad donde el pintor vivió y trabajó. Nunca antes los paneles habían viajado para una exposición.

Aquella salida brindó a los especialistas del KIK-IRPA una ocasión única para estudiar, analizar y restaurar la obra en profundidad, con el apoyo del Gobierno de Flandes.

El 28 de junio de 2023 los paneles fueron confiados al instituto bruselense, donde se documentaron con técnicas de imagen científica de vanguardia; a partir de mayo de 2024 se realizaron análisis de la madera y de las capas pictóricas, en paralelo a la investigación histórico-artística, todo ello bajo la supervisión de un comité científico internacional.

UNA RESTAURACIÓN QUE DEVUELVE LA LUZ A LOS DETALLES OSCUROS

El estudio reveló el accidentado recorrido de la pieza. El panel central, con el Descendimiento, presentaba un estado de conservación especialmente delicado, con daños en las juntas de las tablas y amplios repintes del siglo XIX: la presencia de cinc, un pigmento que no se empleó hasta esa centuria, así lo confirmó.

Durante la intervención se retiraron con sumo cuidado los barnices amarilleados y los repintes no originales, lo que devolvió a la vista detalles finísimos que habían quedado sepultados bajo capas posteriores.

La pintura de los tres paneles se estabilizó y los daños se reintegraron con materiales reversibles, conforme a los criterios de restauración más estrictos.

Para reconstruir los elementos perdidos, los restauradores se apoyaron en una fuente de valor incalculable: las fotografías de alta resolución de una copia muy fiel del tríptico, realizada hacia 1500 y conservada en el Museo del Patriarca de Valencia.

Recuperado el esplendor original de Bouts (La riqueza de los paisajes y la arquitectura, la finura de los rostros, la textura de los tejidos y el sutil juego de luces y sombras), el tríptico regresa ahora a la Capilla Real para reencontrarse con su escenario histórico.

LLEGADA Y PRESENTACIÓN

La obra llegará a Granada el jueves 11 de junio y permanecerá velada hasta su presentación oficial, que tendrá lugar el martes 16 de junio en la propia Capilla Real. Allí se exhibirá en una muestra organizada por la institución con la contribución científica del museo M Leuven y del KIK-IRPA.

La presentación dará paso a unas jornadas internacionales que reunirán a especialistas de toda Europa en torno a la figura de Dieric Bouts y a su obra.