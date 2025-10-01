El TSJA confirma tres años de cárcel a un joven acusado de agresión sexual a una menor de 12 años en Córdoba

CÓRDOBA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado una sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba que condena a tres años de prisión a un joven de unos 18 años acusado de un delito de agresión sexual sobre una menor de 12 años de edad en el momento de los hechos en un piso de un municipio cordobés.

Según recoge la resolución, el Alto Tribunal andaluz ha desestimado los recursos de apelación interpuestos por el acusado y la acusación particular y confirma la sentencia de la Audiencia de Córdoba, aunque cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS).

En concreto, se da por probado que el varón, el día 2 de marzo de 2019 invitó a su casa a tres menores de edad, entre los cuales se encontraba la menor afectada. Ya en el domicilio estuvieron jugando y el procesado, "movido por el propósito de satisfacer sus deseos libinidosos", supuestamente cometió el referido delito, tras quedarse solos, siendo el procesado "conocedor, al menos de manera muy aproximada, de la edad" de ella.

Al respecto, la sentencia señala que "dada la edad de la menor, este episodio, en pleno inicio de su adolescencia, ha ocasionado un perjuicio evidente en el desarrollo de su personalidad".

En este sentido, el acusado ha sido condenado a los tres años de cárcel por el referido delito con la atenuante muy cualificada del artículo 21.7 en relación con el artículo 183 bis del mismo cuerpo legal; la pena de libertad vigilada por el tiempo de dos años y seis meses; la pena de inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividades, sean o no retribuidos, que conlleve contacto regular y directo con personas menores de edad, por un tiempo de dos años.

Igualmente, los jueces le imponen la pena de privación de la patria potestad durante dos años; una orden de alejamiento sobre la menor durante cuatro años, y el pago de una indemnización a ella en la cantidad de 4.000 euros "por los daños morales inferidos a consecuencia de la violencia sexual ejercida".