Comienza en Córdoba el programa CARE de Alto Rendimiento Empresarial del sector joyero

María Dolores Gálvez (al fondo), interviene durante la inauguración del CARE de Joyería de Córdoba. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÓRDOBA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Escuela de Joyería de Córdoba, perteneciente al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y Centro de Referencia Nacional en Joyería y Orfebrería, ha acogido este lunes la inauguración del Programa CARE de Alto Rendimiento Empresarial para el sector joyero, una iniciativa destinada a "reforzar la competitividad de las empresas mediante formación especializada en áreas estratégicas como la digitalización, la gestión empresarial, el diseño avanzado, la automatización y la internacionalización".

El programa está dirigido especialmente a directivos y mandos intermedios de empresas joyeras, con el objetivo de facilitar herramientas prácticas que permitan introducir cambios reales en la gestión y en los procesos productivos de las compañías.

Durante la inauguración, la delegada de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía en Córdoba, María Dolores Gálvez, ha destacado que "el CARE de Joyería nace con la vocación de acompañar al sector en su proceso de transformación ante un mercado cada vez más global y exigente".

"No se trata solo de formación teórica --ha añadido--, sino de un programa pensado para trabajar sobre la realidad de las empresas, mejorar la gestión, incorporar herramientas digitales, optimizar procesos productivos o abrir nuevos mercados".

La iniciativa se desarrolla gracias a la colaboración entre la Escuela de Organización Industrial (EOI) y la Agencia Digital de Andalucía, en el marco de los Nodos Tecnológicos de Andalucía Vuela, y cuenta con financiación del Fondo Social Europeo Plus. Gracias a ello, las empresas participantes podrán acceder a una formación de alto nivel de manera completamente gratuita.

Para Gálvez, el inicio del programa en la Escuela de Joyería de Córdoba tiene un valor especialmente significativo para el sector, "este centro lleva más de tres décadas formando talento para la industria joyera y, como Centro de Referencia Nacional, tiene entre sus funciones investigar, innovar y acompañar al tejido empresarial en su evolución".

Durante el acto también ha puesto en valor el papel estratégico de la joyería para la economía cordobesa y andaluza. "La joyería forma parte de la identidad económica, cultural y productiva de Córdoba. Es un sector con una enorme tradición, pero también con un gran potencial de crecimiento si sabe adaptarse a los cambios del mercado", ha destacado la responsable territorial.

En este sentido, programas como el CARE se presentan como "una herramienta clave para fortalecer la competitividad de las empresas, impulsar su transformación digital y favorecer su crecimiento tanto en el mercado nacional como internacional".