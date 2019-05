Turismo.- El PSOE rechaza la innovación sobre pisos turísticos al "faltar datos" y haber "motivación electoral"

Publicado 08/05/2019 19:27:10 CET

CÓRDOBA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El teniente de alcalde de Presidencia del Ayuntamiento de Córdoba y miembro por el PSOE en el consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), Emilio Aumente, ha afirmado este miércoles sobre la postura de su grupo en el punto relativo a la innovación del Plan de Especial Protección del Casco Histórico (Pepch) para la protección en su ámbito del uso residencial-vivienda y la regulación del uso turístico residencial que "ante la falta de datos y prácticamente a 15 días de las elecciones municipales, lo mejor es tratarlo más tranquilamente, con informes en lo alto de la mesa y dejarlo, por tanto, para la próxima Corporación".

En una nota, Aumente ha explicado que en la sesión del consejo de la GMU de esta jornada "no se han elevado estudios que digan que hay un problema turístico en Córdoba y que haya un problema de gentrificación en el casco", de manera que "los datos que hay de censo y de población no indican esto", ha asegurado.

Ante esta situación y "tan cercanos" a las elecciones del 26 de mayo, ha dicho que apuestan por "dejarlo para la próxima Corporación y tratarlo con informes en lo alto de la mesa que puedan resolver un problema como es el tema de las viviendas de edificios plurifamiliares que se dedican a uso turístico, no en cuanto a los edificios que se dedican a apartamentos turísticos".

"Los edificios de apartamentos turísticos es un elemento que no debe de entrar dentro de la innovación, porque pensamos que tampoco Córdoba tiene un problema de ese tipo", ha aseverado Aumente.

En su opinión, "esto lo ha llevado el presidente de la GMU por una motivación puramente electoral, a pocos días de las elecciones, sabiendo que no tiene ninguna virtualidad y que la próxima Corporación será la que decida qué medidas acometer para parar esta cuestión de la gentrificación de los cascos históricos en ciudades turísticas".

Aumente ha detallado que "se ha tratado por parte del Servicio de Planeamiento de la GMU la innovación del Plan de Especial Protección del Casco Histórico para la protección en su ámbito del uso residencial, vivienda y la regulación del uso turístico residencial" y se llevaba este miércoles la propuesta de aprobación de "documento de avance".

Sobre el documento de avance, ha aclarado que "todavía no es un documento oficial, sino que significa el trabajo administrativo previo que hay que hacer dentro de la Gerencia para aprobar inicialmente ese documento".

Para los socialistas, según ha argumentado Aumente, "era un elemento fundamental exponer y explicar el porqué y la ligereza con que este punto se llevaba al orden del día, y el Grupo del PSOE ha mantenido y ha matizado determinadas cuestiones, ante las dudas que teníamos sobre todo en materia de información previa para hacer esta innovación".

LOS FUNDAMENTOS

Por este motivo, ha agregado, "hemos querido y le hemos ofertado al presidente de la Gerencia que dejase el asunto sobre la mesa", si bien "se ha votado y se ha votado incluso en contra de su opinión, pero al final se ha votado y los votos de IU, Ganemos, PP y Cs han evitado que se retire del orden del día".

Por lo tanto, "se ha pasado al voto y el PSOE ha votado en contra de la aprobación del avance, entre otra cuestiones, porque faltan datos y porque no se resuelven los problemas auténticos que existen en estos asuntos, como son que no se puede aprobar que en un bloque de viviendas haya un tope de dos viviendas para usos turísticos, cuando eso es un elemento que debe de afectar más a la comunidad y debería ser la comunidad la que decida dentro de su ámbito si se autorizan o no se autorizan", ha argumentado.

"Tampoco estamos de acuerdo en la agrupación de parcelas, porque desde que está el Plan en vigor en el año 2003 resulta que tampoco tenemos datos de cuál es el resultado de esta aplicación en el Plan de Especial Protección del Casco Histórico", ha detallado el edil.

Y en lo relativo a la utilización de solares para aparcamientos y otras cuestiones, considera que "es una buena iniciativa, pero que tampoco se tendría que ir a una innovación de Plan, sino hacer algún tipo de normativa para ponerlo en marcha".