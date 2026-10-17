La Zubia "subasta" sus monumentos en una iniciativa para promocionar su patrimonio entre los jóvenes

La Zubia ‘subasta’ sus monumentos en un original proyecto turístico para promocionar su patrimonio entre los jóvenes - AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA

LA ZUBIA (GRANADA), 17 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de La Zubia (Granada), a través de su Concejalía de Turismo, y el alumnado del Ciclo Formativo de Grado Superior de Animación Sociocultural y Turística del Centro de Formación Profesional La Blanca Paloma, han puesto en marcha 'House Tour Match', un proyecto de difusión local y juvenil que pretende promocionar el patrimonio histórico y cultural del municipio de una manera innovadora, convirtiendo simbólicamente a La Zubia en una gran inmobiliaria turística.

La iniciativa fue presentada en un acto que contó con la participación de la concejala de Educación, Rebeca Sánchez, y el concejal de Turismo, Daniel Aguilera, quienes acompañaron al alumnado responsable del proyecto.

Bajo el lema '¡Descubre dónde quieres vivir!', 'House Tour Match' propone una forma diferente de conocer La Zubia, presentando sus principales monumentos y espacios patrimoniales como si fueran propiedades inmobiliarias que se ofrecen a posibles compradores.

El objetivo es despertar la curiosidad por la historia y los atractivos turísticos del municipio, especialmente entre la población más joven, utilizando para ello el humor, la creatividad y la participación.

Durante la presentación, los estudiantes organizaron una subasta ficticia de algunos de los monumentos más emblemáticos de La Zubia, que permitió a los asistentes descubrir su valor histórico y patrimonial de una forma amena y participativa.

La ermita de San Pedro fue la gran protagonista de la jornada, al convertirse en el monumento que alcanzó el precio más elevado de esta peculiar puja.

El proyecto cuenta también con su propia página web, que funciona como escaparate digital de esta particular inmobiliaria turística y permite dar a conocer la iniciativa más allá de la actividad de presentación.

De esta manera, 'House Tour Match' combina la dinamización turística, la participación juvenil y las herramientas digitales para ofrecer una experiencia diferente en torno al patrimonio de La Zubia, demostrando que la creatividad puede convertirse en una excelente aliada para la promoción de un destino.

La alcaldesa de La Zubia, Puri López, ha destacado la originalidad de esta iniciativa, que "demuestra que existen muchas maneras de promocionar nuestro municipio y que nuestros jóvenes tienen muchísimo que aportar en este ámbito".

La regidora ha señalado que La Zubia cuenta con un patrimonio histórico, cultural y natural extraordinario, y proyectos como este ayudan a ponerlo en valor desde una perspectiva diferente, despertando el interés de quienes todavía no lo conocen y animando a los vecinos a redescubrirlo.