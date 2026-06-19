TurJaén cifra en un 47,1% la ocupación prevista para julio en la provincia de Jaén

Archivo - Visitantes en el nacimiento del río Segura, en el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas/Archivo - EUROPA PRESS - Archivo

JAÉN 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Empresas de Alojamientos, Campings, Servicios Turísticos y Culturales, Turismo Activo y Ocio de la provincia de Jaén (TurJaén) ha cifrado en un 47,10 por ciento la ocupación media prevista en el mes de julio para el conjunto de la provincia, lo que supone un descenso de 2,2 puntos porcentuales respecto a la ocupación real registrada en el mismo periodo del año anterior.

Por destinos, el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas encabeza las previsiones con una ocupación estimada del 58,23 por ciento, seguido de Jaén capital, que alcanza el 57,10 por ciento, y de Sierra Mágina, con un 53,80 por ciento.

A continuación se sitúan Úbeda y Baeza, con una previsión del 41,36 por ciento, mientras que Despeñaperros alcanzaría el 39,18 por ciento, Sierra Sur el 36,10 por ciento y la Comarca Sierra de Andújar el 35,15 por ciento.

Desde TurJaén se destaca en un comunicado que estas cifras corresponden a estimaciones realizadas varias semanas antes del inicio del mes analizado, por lo que podrían experimentar variaciones conforme avancen las reservas de última hora, especialmente en los destinos de naturaleza y turismo rural, que tradicionalmente registran movimientos importantes en fechas próximas a la estancia.

La asociación señala igualmente que el comportamiento definitivo del mercado dependerá de factores como la climatología, la evolución de las reservas de última hora y la celebración de actividades y eventos que puedan incentivar los desplazamientos turísticos la época estival.