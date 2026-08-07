TurJaén exige rectificar al alcalde de Sevilla por "menospreciar" a la provincia de Jaén para defender la tasa turística

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JAÉN 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Empresas de Alojamientos, Campings, Servicios Turísticos y Culturales, Turismo Activo y Ocio de la provincia de Jaén (TurJaén) ha expresado su "profundo malestar y rechazo" ante las declaraciones del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP), en las que defendía la implantación de una tasa turística u otro instrumento de financiación extraordinaria para su ciudad argumentando que "a lo mejor ciudades como Jaén no necesitan una tasa turística, pero ciudades como Sevilla sí la necesitan".

Ante esto, la asociación ha exigido una rectificación pública al regidor hispalense, recordándole que "puede defender su ciudad sin menospreciar a Jaén".

A través de un comunicado, el presidente de TurJaén, Carlos Guirao, ha calificado la alusión a la provincia de "gratuita, desafortunada y condescendiente". "Sevilla puede reclamar los recursos que considere necesarios, pero Jaén no es la vara baja con la que medir sus aspiraciones. Defender lo propio no exige empequeñecer al vecino", ha aseverado Guirao.

Desde TurJaén se ha apuntado que el objetivo de su nota no es reabrir el debate sobre la tasa turística -sobre la cual el sector andaluz ya ha mostrado su rechazo absoluto-, sino rechazar que el alcalde de otra ciudad "se arrogue la capacidad de decidir qué necesita o deja de necesitar Jaén".

Desde la patronal han defendido que Jaén es un "destino de primer nivel" y han aportado datos oficiales para desmentir cualquier visión de la provincia como un destino "irrelevante". En este sentido, han recordado que la Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía situó a Jaén en 2025 como la provincia mejor valorada por los visitantes, con una puntuación de 9,4 sobre 10.

Asimismo, han puesto en valor que la provincia alberga las ciudades de Úbeda y Baeza, declaradas Patrimonio Mundial, más de 300.000 hectáreas de espacios naturales protegidos en cuatro parques naturales --incluyendo las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas--, el Museo Íbero, una cultura del aceite de oliva "única en el mundo" y un patrimonio excepcional de castillos, batallas y Renacimiento.

"Aquí no faltan motivos para venir. Lo que nos ha faltado demasiadas veces es la misma facilidad para llegar y la misma capacidad para competir", ha subrayado Guirao.

En este punto, TurJaén ha advertido que comparar el número de visitantes sin atender a las condiciones de partida es "profundamente injusto". De este modo, han contrastado las infraestructuras de Sevilla --con alta velocidad desde 1992, un aeropuerto que cerró 2025 con 9,7 millones de pasajeros y 114 rutas, y red de Cercanías-- con la situación de Jaén, que sigue sin alta velocidad, sin aeropuerto comercial propio, con el ferrocarril convencional en proceso de modernización, tramos pendientes en la autovía A-32 y un tranvía construido en 2011 que continúa sin ponerse en servicio.

"El éxito turístico de Sevilla es indiscutible y merecido, pero los millones de visitantes no llegan por generación espontánea", ha señalado el presidente de la patronal, incidiendo en que si Jaén hubiera dispuesto de una conectividad y un esfuerzo inversor comparables durante décadas, "otro gallo cantaría".

Por ello, ha reclamado una "ambición comparable" para la provincia porque "no pedimos privilegios; pedimos competir en igualdad".

Finalmente, desde TurJaén se ha instado a José Luis Sanz a rectificar o aclarar sus palabras y a no volver a utilizar a Jaén como "comparación negativa".

Asimismo, le han invitado a conocer la provincia de primera mano y a reunirse con el sector turístico antes de "opinar con tanta ligereza". "Señor Sanz, reivindique para Sevilla todo lo que considere justo, pero no convierta a Jaén en el ejemplo de una Andalucía de segunda. Sevilla merece soluciones para gestionar su éxito; Jaén merece respeto, infraestructuras y oportunidades para desarrollar el suyo. Andalucía no termina en la SE-30", ha concluido Guirao.