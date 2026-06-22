TurJaén lanza una campaña digital para reivindicar el potencial de la provincia de Jaén en verano

Archivo - Una turistaen Alcalá la Real, con la Fortaleza de la Mota al fondo/Archivo - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ LA REAL - Archivo

JAÉN 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Empresas de Alojamientos, Campings, Servicios Turísticos y Culturales, Turismo Activo y Ocio de la Provincia de Jaén (TurJaén) va a poner en marcha el 25 de junio, a las 20,30 horas, una acción conjunta de comunicación bajo el lema 'El verano que no esperabas', una iniciativa con la que se busca promocionar la oferta turística de la provincia durante la temporada estival.

TurJaén ha explicado que la campaña nace con el objetivo de cambiar el debate sobre el verano en Jaén. Frente a una visión centrada exclusivamente en las altas temperaturas, TurJaén quiere mostrar la otra cara de la provincia, aquella que ofrece experiencias únicas ligadas a la naturaleza, la gastronomía, la cultura, el patrimonio, el ocio y el turismo de interior.

A través de una publicación simultánea en redes sociales, más de 200 empresas turísticas de la provincia de Jaén compartirán un mismo mensaje, proyectando una imagen unificada del destino y "demostrando la fortaleza de un sector que trabaja conjuntamente para posicionar Jaén como un destino atractivo durante todo el año".

De esta forma, se va a recordar que la provincia cuenta con embalses y espacios naturales donde disfrutar de temperaturas más agradables, pueblos llenos de historia, una gastronomía reconocida internacionalmente, experiencias auténticas vinculadas al oleoturismo y un patrimonio cultural singular que convierten a Jaén en "una opción turística diferente y de gran valor".

La acción supone además un ejercicio de colaboración empresarial ya que por primera vez, los socios de TurJaén participarán de forma coordinada en una campaña común de promoción digital, "reforzando la visibilidad del destino por encima de intereses individuales y generando un mayor alcance gracias a la suma de esfuerzos".

Desde TurJaén se ha incidido en una nota informativa que esta iniciativa no pretende promocionar productos concretos ni empresas específicas, sino "transmitir un mensaje global de destino, inspirando a potenciales visitantes a descubrir la provincia y conocer posteriormente toda la oferta turística disponible".