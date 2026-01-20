Úbeda (Jaén) acogerá en febrero la tercera edición de Encuentros en la Niebla

Imagen de archivo de Encuentros con la Niebla - ENCUENTROS CON LA NIEBLA

ÚBEDA (JAÉN), 20 (EUROPA PRESS)

Úbeda (Jaén) acogerá durante todo el mes de febrero la tercera edición de Encuentros en la Niebla, un evento dedicado a la literatura y el cine del género negro, policial, thriller y terror.

La literatura y el cine volverán a ser los grandes protagonistas de esta tercera edición, acompañados de actividades paralelas que permitirán al público sumergirse plenamente en algunos de los géneros más populares y con mayor seguimiento entre los aficionados.

Tras la acogida de público registrada en la edición de 2025, la organización apuesta por mantener una línea continuista respecto a las dos primeras ediciones, reforzando los contenidos y la calidad de la programación. A partir de este miércoles se dará a conocer de manera progresiva el programa, comenzando por el apartado literario, que se concentrará principalmente entre los días 4 y 8 de febrero.

Durante esas jornadas, diversos escritores y escritoras de ámbito nacional serán los protagonistas de una programación que promete satisfacer a los amantes del género negro y afines, y que volverá a convertir a 'Encuentros en la Niebla' en un punto de encuentro para lectores y cinéfilos.

El proyecto cuenta con el apoyo del Área de Turismo de la Diputación Provincial de Jaén y del Área de Juventud del Ayuntamiento de Úbeda.