Úbeda (Jaén) conmemorará el centenario de la visita de Alfonso XIII con una mesa redonda

Presentación de la mesa redonda.

ÚBEDA (JAÉN), 9 (EUROPA PRESS)

Úbeda (Jaén) celebrará el próximo 14 de enero el centenario de la visita del rey Alfonso XIII a la ciudad con una mesa redonda en la que se analizará este "hito relevante en la historia contemporánea" local desde diversas perspectivas.

El encuentro, organizado por el centro de la UNED en la provincia, en colaboración con el Ayuntamiento y la Diputación, tendrá lugar a las 19,30 horas en el salón de actos de la sede de la citada universidad, en la calle Gradas, 10.

El director de la UNED en Jaén, Vicente Ruiz, y el concejal de Patrimonio Mundial e Innovación, José Miguel Gámez, han presentado este viernes la actividad, que coincidirá con la fecha de la llegada del monarca a Úbeda: el 14 de enero de 1926, en un contexto político y social marcado por la dictadura de Primo de Rivera y por un proceso de transformación urbana y patrimonial, que resultaría determinante para el desarrollo posterior del municipio.

"El objetivo principal es analizar de forma rigurosa y divulgativa la presencia de Alfonso XIII en Úbeda, los motivos que originaron su visita y el impacto que tuvo tanto a nivel local como provincial", ha afirmado el edil.

En este sentido, ha explicado que pernoctó en el Palacio del Marqués de la Rambla y que su estancia estuvo vinculada, entre otros intereses, a la visita del olivar propiedad del Marqués de Viana, figura clave en el ámbito patrimonial de la época.

Gámez ha señalado el "importante impacto turístico y patrimonial" que tuvo esta visita y ha aludido especialmente al papel de Alfonso XIII como principal impulsor de la implantación del Parador de Turismo. Ello convirtió a Úbeda en una de las primeras localidades españolas en contar con este tipo de alojamiento y "fue determinante" para consolidar su proyección turística y "reconocimiento patrimonial en el ámbito nacional".

Por su parte, el director de la UNED en Jaén ha indicado que esta mesa redonda permitirá "abordar un periodo histórico especialmente interesante", como es el reinado de Alfonso XIII, que "en los últimos años ha despertado un renovado interés social y académico también por la emisión de la serie 'Ena' en TVE".

Según ha añadido, el enfoque del encuentro será accesible para todos los públicos, combinando el rigor histórico con una perspectiva divulgativa, que facilite la comprensión del contexto político, social y cultural de la época.

Contará con historiadores y especialistas, que analizarán este centenario desde diferentes ópticas. Así, intervendrán Manuel Madrid Delgado, profesor de Historia; Francisco Dancausa, autor de un estudio sobre la dictadura de Primo de Rivera en Úbeda y tutor de la UNED; José Manuel Almansa, catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Jaén; y el propio Ruiz que participará en esta ocasión en calidad de historiador. Estará moderado por José Miguel Gámez, historiador del arte.

Durante el encuentro se abordarán cuestiones como el contexto histórico del reinado de Alfonso XIII, el significado político y social de su visita a Úbeda, así como la transformación urbanística y arquitectónica de la ciudad en las primeras décadas del siglo XX. También se incorporarán referencias a testimonios y recuerdos de personas que vivieron aquel acontecimiento.

La organización ha animado a la ciudadanía a participar en esta actividad conmemorativa, concebida como un espacio de reflexión histórica, divulgación cultural y recuperación de la memoria colectiva, en el marco del centenario de la visita real a Úbeda.