Úbeda (Jaén) destina 3,9 millones a un plan de acción propio para hacer frente a las consecuencias del temporal

Antonia Olivares durante la presentación del plan - AYUNTAMIENTO DE ÚBEDA

JAÉN 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Úbeda (Jaén) ha presentado un plan de acción integral, dotado inicialmente con 3,9 millones de euros, para afrontar de manera organizada la recuperación del municipio tras los daños ocasionados por el tren de borrascas. Este municipio es el primero de la provincia de Jaén en dotarse de un plan propio para hacer frente a las consecuencias del temporal.

La inversión se estructura en diferentes líneas de actuación, que permitirán abordar de manera integral la recuperación y mejora de las infraestructuras municipales. En primer lugar, se destinan 143.500 euros al plan de reposición de arbolado, una actuación que no solo contempla la sustitución de los ejemplares perdidos a consecuencia del temporal, sino que también incorpora las actuaciones de creación de nuevas zonas verdes y la plantación de alcorques que ya estaban previstas con anterioridad al episodio meteorológico.

Asimismo, el plan prevé una inversión de 800.000 euros para el plan de asfaltado, destinado a la reparación y mejora de distintas calles y vías urbanas que han sufrido deterioros a consecuencia de las intensas lluvias.

A esta actuación se suman 445.000 euros para la reparación de caminos rurales, con el objetivo de restablecer las condiciones de seguridad y transitabilidad en las vías que dan acceso a explotaciones agrícolas y zonas rurales del término municipal.

El plan recoge también 850.000 euros para actuaciones de reurbanización integral, dirigidas a la mejora completa de varias calles mediante la renovación de pavimentos, redes e infraestructuras urbanas.

En materia de equipamientos públicos, se destinan 350.000 euros para la rehabilitación de edificios municipales, con intervenciones orientadas a reparar los daños ocasionados por el temporal y mejorar las condiciones de uso y seguridad de estas instalaciones.

Asimismo, se prevé una inversión de 850.000 euros para la reconstrucción y mejora de carreteras municipales, así como 500.000 euros para la reposición y mejora de acerados, actuaciones que permitirán recuperar la seguridad y accesibilidad en numerosos puntos de la ciudad.

La alcaldesa de Úbeda, Antonia Olivares, ha subrayado durante la presentación que este plan "no es únicamente un plan de reparación, es también una oportunidad para mejorar nuestras infraestructuras, reforzar la seguridad de la ciudad y preparar Úbeda para afrontar con mayor resiliencia los retos que plantean los fenómenos meteorológicos extremos".