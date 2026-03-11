Úbeda (Jaén) impulsa un proyecto de estudio e identificación de represaliados en el osario de San Ginés

El primer teniente de alcalde, Francisco Javier Lozano (centro), acompañado por la concejala de Urbanismo, María del Carmen García, y por el representante del grupo Sumando por Úbeda, Blas Ruedas - AYUNTAMIENTO DE ÚBEDA

ÚBEDA (JAÉN), 11 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Úbeda (Jaén) ha anunciado la puesta en marcha de un proyecto para la exhumación, estudio antropológico e identificación de los restos de personas represaliadas durante la dictadura franquista que se encuentran en el osario común del cementerio municipal de San Ginés.

La iniciativa contará con una subvención de 25.000 euros concedida por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), dentro de un proyecto global valorado en 31.000 euros que será completado con financiación municipal.

El anuncio ha sido realizado en rueda de prensa por el primer teniente de alcalde, Francisco Javier Lozano, acompañado por la concejala de Urbanismo, María del Carmen García, y por el representante del grupo Sumando por Úbeda, Blas Ruedas.

Durante su intervención, Lozano ha explicado que esta iniciativa forma parte del trabajo que el equipo de gobierno viene desarrollando junto a Sumando por Úbeda en materia de memoria histórica y democrática, una línea que considera "fundamental para la ciudad y para muchas familias que fueron víctimas de la represión franquista".

El proyecto se desarrollará mediante un convenio de colaboración con el Departamento de Medicina Legal, Toxicología y Antropología Física de la Universidad de Granada, que será el encargado de llevar a cabo los trabajos técnicos.

Según la documentación histórica aportada por el historiador Luis Lorenzo Gómez, al osario del cementerio municipal fueron trasladados los restos de 75 personas represaliadas tras la Guerra Civil. El objetivo principal del proyecto será localizar estos restos, contrastar la información histórica disponible e intentar identificar, en la medida de lo posible, a las víctimas.

Lozano ha subrayado que, aunque no se puede anticipar el resultado de los estudios, "lo importante es que se están poniendo mecanismos para avanzar en justicia y reparación". Además, ha incidido en que este proyecto supone "un punto de inflexión en la historia de la memoria democrática de nuestra ciudad".

El responsable municipal también ha agradecido el compromiso de los familiares de las víctimas, que durante años han mantenido viva la reivindicación para esclarecer estos hechos y recuperar la memoria de sus seres queridos.

Por su parte, Blas Ruedas ha expresado su satisfacción por el avance que supone este proyecto, señalando que permitirá "cerrar una herida del pasado y avanzar hacia una mayor convivencia". Asimismo, ha planteado la posibilidad de que, en caso de lograrse identificaciones, se realice un acto de entrega de los restos a las familias que puedan ser reconocidas.

Por último, Ruedas ha avanzado que el próximo 14 de abril, con motivo del Día de la República, se celebrará en la ciudad un acto institucional con una ofrenda floral y diversas actividades culturales vinculadas a la memoria democrática.