Úbeda (Jaén) renueva su portal turístico con nuevas herramientas digitales y un tour virtual interactivo

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JAÉN 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ciudad Patrimonio Mundial de Úbeda (Jaén) ha renovado su portal turístico oficial --www.turismodeubeda.com--, una actuación que permitirá modernizar supromoción turística y adaptarla a las nuevas demandas digitales de los visitantes.

La concejala de Turismo y Programas Europeos, Elena Rodríguez, ha indicado a Europa Press que este proyecto "supone un importante avance en la forma de mostrar Úbeda al mundo, apostando por herramientas digitales innovadoras, accesibles y adaptadas a todos los públicos".

Asimismo, la edil ha destacado que el nuevo portal "no solo mejora la imagen turística de la ciudad, sino que ofrece una experiencia mucho más intuitiva, dinámica y personalizada para quienes deseen descubrir nuestro patrimonio, nuestra cultura y nuestra oferta turística".

Esta iniciativa se ha desarrollado en el marco del contrato de servicio de comunicación y promoción turística del municipio de Úbeda, Ciudad Patrimonio de la Humanidad, dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, integrado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y financiado por la Unión Europea-Next Generation EU.

La empresa Open Ideas, adjudicataria del contrato, ha llevado a cabo una completa renovación del diseño web, adaptándolo a la nueva imagen turística de la ciudad y apostando por una interfaz "más atractiva, intuitiva y de fácil navegación".

Entre las mejoras incorporadas destacan un sistema de navegación basado en iconos interactivos, menús claros y transiciones suaves, además de una estructura optimizada para facilitar el acceso desde cualquier dispositivo y para cualquier perfil de usuario.

Asimismo, el portal turístico ha sido adaptado para garantizar su accesibilidad y ha sido traducido a inglés, francés y alemán, ampliando así su alcance internacional. Otra de las novedades importantes es la incorporación de funcionalidades avanzadas que convierten la plataforma en una herramienta dinámica y personalizada.

Entre ellas se encuentra un motor de búsqueda inteligente que permitirá localizar información sobre eventos, monumentos, alojamientos, restaurantes o actividades de manera rápida y sencilla. También se ha implementado un sistema de recomendaciones personalizadas en función de los intereses de cada usuario, así como una agenda cultural actualizada en tiempo real con posibilidad de filtrar contenidos según preferencias.

"Queremos que cualquier persona que visite la web pueda planificar su estancia en Úbeda de manera cómoda y atractiva, teniendo toda la información al alcance de la mano y disfrutando además de recursos tecnológicos innovadores", ha explicado la concejala.

Además, se ha incorporado un tour virtual interactivo concebido como una innovadora herramienta de divulgación patrimonial y promoción turística. Este recurso permitirá poner en valor el patrimonio histórico de la ciudad mediante una experiencia "moderna, accesible y atractiva", fomentando además el turismo cultural y educativo tanto presencial como digital.

El proyecto sitúa además a Úbeda como una ciudad pionera en el uso de tecnologías inmersivas entre las Ciudades Patrimonio de la Humanidad y ofrece contenidos accesibles en español e inglés para visitantes de todo el mundo.

El tour virtual incluye 25 panoramas 360º de alta resolución de algunos de los principales espacios patrimoniales de la ciudad, como la Sacra Capilla de El Salvador, el Palacio Deán Ortega, la Basílica de Santa María, el Hospital de Santiago, San Pablo o el Museo Arqueológico, entre otros.

Además, incorpora una recreación 3D interactiva del centro histórico que permite al usuario desplazarse virtualmente y acceder a información contextual sobre los distintos elementos patrimoniales.

Entre las características técnicas más destacadas se encuentran también un sistema de audio generado con inteligencia artificial en español e inglés, diseño responsive y multiplataforma compatible con ordenadores, tabletas y teléfonos móviles, así como compatibilidad con dispositivos de realidad virtual (VR), permitiendo una experiencia inmersiva completa.

"Úbeda continúa avanzando en la modernización de su oferta turística, combinando patrimonio, innovación y tecnología para seguir siendo un destino competitivo y atractivo durante todo el año", ha dicho la concejal.

La actuación cuenta en su totalidad con una inversión de 4.654,87 euros y permitirá seguir avanzando en la digitalización y modernización de la oferta turística de Úbeda.