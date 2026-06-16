Úbeda (Jaén) viajará al siglo XVI con una nueva edición de las Fiestas del Renacimiento

El concejal de Festejos, Jerónimo García, durante la presentación - AYUNTAMIENTO DE ÚBEDA

JAÉN 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Úbeda (Jaén) viajará del 2 al 5 de julio al siglo XVI con una nueva edición de las Fiestas del Renacimiento, una de las citas culturales y turísticas más destacadas del calendario local. De esta forma, el centro histórico de esta ciudad Patrimonio Mundial se transformará en un gran escenario vivo inspirado en el siglo XVI.

Durante su intervención, el concejal de Festejos, Jerónimo García, ha señalado que esta celebración supone cada año "un reencuentro con nuestra historia" y una oportunidad para recordar la declaración de Úbeda y Baeza como Ciudades Patrimonio de la Humanidad, al tiempo que permite convertir el conjunto histórico en un espacio plenamente ambientado y recreado para que vecinos, vecinas y visitantes puedan sumergirse en la época renacentista.

García ha explicado que el objetivo vuelve a ser recrear una ciudad viva, gracias a la decoración temática, la caracterización de espacios y la implicación de cientos de personas que participan ataviadas con vestimentas de época.

"Cuando alguien se adentra en nuestro centro histórico durante estos días pretendemos que viaje en el tiempo y pueda sentirse parte de ese siglo XVI que marcó una etapa fundamental en la historia de Úbeda", ha destacado.

Uno de los ejes principales de las fiestas será la conmemoración del 500 aniversario de la entrada en Úbeda del emperador Carlos I de España y V de Alemania, una efeméride histórica que servirá de hilo conductor para varias de las actividades programadas.

En este sentido, el concejal ha anunciado que la tradicional recreación de la llegada del emperador y la posterior Jura de los Fueros incorporará este año una de las principales novedades de la programación. Tras el acto institucional que tendrá lugar en la Plaza de Andalucía, el público podrá disfrutar del espectáculo 'La Danza del Emperador', una propuesta de danza vertical que se desarrollará en la Torre del Reloj.

"Será una actuación muy espectacular, con bailarines suspendidos en vertical que recrearán unas danzas imperiales especialmente diseñadas para esta conmemoración", ha explicado García.

La entrada de Carlos V se celebrará el jueves 2 de julio a partir de las 21,30 horas, recorriendo diversas calles del centro histórico hasta llegar a la Plaza de Andalucía, donde se desarrollará la Jura de los Fueros y el posterior espectáculo conmemorativo.

Otra de las novedades destacadas de esta edición es la apuesta por vincular las Fiestas del Renacimiento a un monumento emblemático de la ciudad. En esta ocasión, la programación cultural gira en torno a la Basílica Menor de Santa María de los Reales Alcázares.

Desde principios de junio y hasta finales de mes se está desarrollando un ciclo de conferencias, exposiciones, talleres, actividades divulgativas y visitas guiadas que tienen como finalidad profundizar en el conocimiento y difusión de este monumento, permitiendo a la ciudadanía descubrir aspectos históricos y patrimoniales poco conocidos del templo.

Además, el viernes 3 de julio se celebrará una mesa redonda dedicada al centenario de la declaración como Monumento Nacional de Santa María, San Nicolás y San Pablo.

La programación recupera también una de las actividades más demandadas por el público: el Corral de Comedias. Ubicado en el claustro de Santa María, este espacio volverá a acoger representaciones teatrales inspiradas en el Siglo de Oro durante las noches del 3, 4 y 5 de julio, incluyendo propuestas infantiles y montajes como 'Fuenteovejuna en tres escenas' o 'El Bululú'.

"El Corral de Comedias era una actividad que gustaba mucho y que desapareció hace algunos años. Hemos querido recuperarla porque forma parte de la esencia de estas fiestas y contribuye a reforzar la ambientación histórica", ha señalado el responsable municipal.

La programación contempla más de medio centenar de actividades repartidas por distintos espacios del casco histórico, con propuestas dirigidas a todos los públicos.

Entre ellas destacan el Mercado Renacentista, las exhibiciones del Grupo Histórico de Abanderados de Italia, los espectáculos de acrobacias aéreas, la exposición y vuelo de aves rapaces, los campamentos históricos, el Renacimiento Infantil, los talleres participativos, los pasacalles temáticos y el tradicional Pasaje del Terror del Renacimiento.

Asimismo, el viernes 3 de julio tendrá lugar un concierto de la Capilla Musical de los Seises del Salvador en la Sacra Capilla del Salvador, otra de las novedades incorporadas este año a la programación.

Por otra parte, el concejal ha informado de la ampliación de la zona de tabernas situada en las Eras del Alcázar, donde se incrementará tanto el espacio disponible como el número de bancadas para mejorar la comodidad de las personas asistentes.

El broche final a las fiestas llegará el domingo 5 de julio a las 22,45 horas con 'Flotados', un espectáculo multidisciplinar de la compañía David Moreno y Cristina Calleja que se desarrollará en la Plaza Vázquez de Molina.

La propuesta combina música en directo, danza aérea, proyecciones visuales y una espectacular puesta en escena protagonizada por un piano suspendido en el aire, creando una experiencia artística singular con el Palacio Vázquez de Molina como telón de fondo.

Según ha destacado García, se trata de un espectáculo "único y diferenciador" que pondrá el mejor cierre posible a una edición especialmente significativa.

Durante la presentación, el concejal de Festejos ha agradecido expresamente la colaboración de asociaciones, colectivos culturales, empresas locales y ciudadanía, cuyo trabajo y participación resultan fundamentales para el éxito de las Fiestas del Renacimiento.

"Quizás el mayor sello de identidad que tienen nuestras Fiestas del Renacimiento es la participación de nuestros colectivos y de nuestros vecinos y vecinas. Gracias a ellos conseguimos una fiesta mucho más auténtica, más participativa y más nuestra", ha concluido.

Toda la programación podrá consultarse de forma rápida y accesible a través de un código QR habilitado por el Ayuntamiento, permitiendo a vecinos, vecinas y visitantes disponer en sus dispositivos móviles de información actualizada sobre horarios, actividades y espacios donde se desarrollarán las distintas propuestas incluidas en las Fiestas del Renacimiento.

Las Fiestas del Renacimiento de Úbeda volverán así a convertir la ciudad en un referente de la recreación histórica, combinando patrimonio, cultura, turismo y participación ciudadana en una celebración que cada año atrae a miles de visitantes.