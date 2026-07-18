La UCO y la academia de adiestramiento canino Inducan colaborarán en actividades formativas y científicas

El rector de la UCO, Manuel Torralbo (segundo por la izda.), y el responsable de Inducan, Daniel Illescas (tercero), tras la firma del acuerdo. - UCO

CÓRDOBA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Córdoba (UCO) y la academia de pastoreo y adiestramiento de perros pastores Inducan han suscrito un convenio de colaboración para impulsar la realización de diferentes actividades científicas, técnicas, formativas y culturales.

Según informa la institución universitaria en su web, consultada por Europa Press, el acuerdo, firmado por el rector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo, y el representante de la empresa Daniel Illescas, abrirá, además, nuevas oportunidades para la formación práctica del estudiantado del Grado de Veterinaria de la institución académica.

La firma del nuevo acuerdo, que ha contado con la presencia del decano de la Facultad de Veterinaria, Manuel Hidalgo, y la secretaria académica de esta facultad, Evangelina Rodero, permitirá también la organización de actividades formativas conjuntas, y la colaboración entre ambas entidades para la ejecución de proyectos y programas de investigación, acciones de asesoramiento mutuo, prestación de servicios técnicos y actividades comunes relacionadas con la promoción social de la investigación.

De hecho, algunas de estas acciones ya se han llevado a cabo durante el último año. Un ejemplo de ello es la organización del ciclo 'Aliados del Rebaño. Manejo del rebaño con perros adiestrados', organizado por el Consejo de Estudiantes de la Facultad dentro de su programa de actividades culturales 'Mes cultural'.

Inducan es una academia para la formación y para el adiestramiento de perros para pastoreo. Su propietario, Daniel Illescas, atesora más de una década de experiencia en pastoreo y adiestramiento. Ha formado a más de 1.000 ganaderos en el manejo de perros de trabajo desde 2018 y ha participado en competiciones nacionales e internacionales, donde ha representado a España con excelentes resultados en pastoreo y obediencia deportiva.

La firma este convenio coincide, además, con la celebración del Año Internacional de los Pastizales y los Pastores 2026, proclamado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). En este contexto, la Facultad de Veterinaria desea reforzar durante este año su programación de actividades vinculadas a este ámbito con nuevas acciones formativas desarrolladas en colaboración con Inducan.