Autoridades locales, académicas y representantes del tercer sector participantes en las jornadas. - UCO

CÓRDOBA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología de la Universidad de Córdoba (UCO) ha acogido este jueves la celebración de las X Jornadas de Buenas Prácticas de Intervención con Personas en Situación de Sinhogarismo, una actividad que reúne a profesionales y entidades sociales en un espacio de reflexión e intercambio de ideas entorno a esta temática, en el marco de la Semana del Sinhogarismo.

Según ha indicado la UCO en una nota, el encuentro, organizado por la Red CoHabita Córdoba con la colaboración del Aula del Sinhogarismo de la Universidad de Córdoba, entre otras entidades, aborda los retos actuales del derecho a la vivienda, las alternativas habitacionales y las intervenciones sociales desde la perspectiva de las propias personas afectadas.

El acto de inauguración de las jornadas ha contado con la presencia de la vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social, Sara Pinzi; la vicedecana de Prácticum, Empleabilidad y Transferencia de la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología, Elivara Fernández, y la delegada de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba y presidenta de la Comisión de Coordinación de la Red Cohabita, Eva Contador.

Pinzi ha señalado que el papel de la Universidad de Córdoba en esta red es aportar los resultados de la investigación que realizan distintos grupos de la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología y el Aula de Sinhogarismo. "La UCO quiere estar presente en las jornadas, no solo por la vertiente de la transferencia social del conocimiento, sino también como parte de la formación de nuevos profesionales en educación social".

Por su parte, Contador ha destacado que estas décimas jornadas que se organizan junto con la Red Cohabita, que preside el Ayuntamiento, tienen como objetivo "ver salidas de éxito para a personas en situación tan precaria como es el sinhogarismo". "Es una situación que día a día crece en España, y lo que intentamos es buscar en otros sitios otras formas de trabajar en situaciones de calle que estén teniendo éxito dentro de esas ciudades, de modo que podamos aprender y replicarlas en nuestra ciudad".

El evento, que se concibe como un espacio de encuentro, reflexión e intercambio de experiencias para avanzar en la garantía del derecho a la vivienda y mejorar la intervención con personas en situación de sinhogarismo, se ha estructurado en torno a tres bloques. El primero de ellos, que ha corrido a cargo del profesor de Derecho Civil de la Universidad de Córdoba Antonio Manuel Rodríguez Ramos, ha abordado la situación actual del derecho a la vivienda y los retos de futuro.

La segunda parte de las jornadas han analizado de forma concreta buenas prácticas para garantizar el derecho a la vivienda, en una mesa de debate sobre iniciativas sociales y alternativas habitacionales en las que han participado Alfonso Quecuty, del proyecto 'Primero H'; y Josune Huidobro, de Lumvra, una red de colaboración inspirado en las Housing Associations europeas e impulsado por Provivienda y que busca que busca ampliar el parque de vivienda social.

Por último, el tercer bloque ha estado dedicado a los testimonios directos de personas que han vivido situaciones de sinhogarismo, quienes han compartirán sus experiencias personales y han ofrecido su perspectiva directa sobre las dificultades, retos y necesidades a las que se enfrentan quienes atraviesan esta realidad.

LA RED COHABITA

La Red CoHabita en Córdoba está conformada por Cáritas Diocesana, Cruz Roja Española, Fundación Prolibertas (Comedor Trinitarios), Asociación de Encuentro y Acogida al Toxicómano (ADEAT), Fundación Hogar Sí, Fundación Don Bosco Salesianos Social y el propio Ayuntamiento.

La entidad busca coordinar e impulsar mejoras en la intervención con personas sin hogar en la ciudad y, para ello, celebra una reunión interna mensual, además de otras puntuales en torno a grupos de trabajo temáticos, como, por ejemplo, el grupo de coordinación de las Unidades Móviles de Cruz Roja, Cáritas y Casa Municipal de Acogida.

Además de ello, la red mantiene también reuniones periódicas con diferentes servicios públicos con los que ha puesto en marcha protocolos de actuación, como los efectuados con el Distrito Sanitario (Atención Primaria) o con el Servicio de Salud Mental del Hospital Reina Sofía.