La UCO aprueba la incorporación de tres grados conjuntos europeos a la Programación Universitaria 2025-2028

Reunión extraordinaria del consejo de gobierno de la UCO. - UCO

CÓRDOBA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejo de gobierno de la Universidad de Córdoba (UCO), reunido en sesión extraordinaria, ha aprobado la revisión de la Programación Universitaria 2025-2028 para incorporar tres nuevos grados conjuntos internacionales (de Agricultura Inteligente y Sistemas Alimentarios Resilientes, de Energía Verde Sostenible y de Emprendimiento para Sociedades Sostenibles) promovidos en el marco del Programa de Universidades Europeas de la Comisión Europea (Alianza Invest).

Así lo ha indicado la UCO en una nota en la que ha detallado que durante la sesión también ha acordado solicitar la verificación de los planes de estudio conducentes a estas titulaciones, paso necesario para su implantación en el curso 2027/2028.

Los nuevos grados, coordinados por la Universidad de Córdoba y desarrollados junto a universidades socias europeas, abarcan tres ámbitos estratégicos. El primero es el Grado conjunto en Agricultura Inteligente y Sistemas Alimentarios Resilientes, que se impartirá en colaboración con la Universidad Eslovaca de Agricultura (Eslovaquia) y la Universidad de Tesalia (Grecia).

Por otro lado, el Grado conjunto en Energía Verde Sostenible contará con la participación de la Universidad de Milán-Bicocca (Italia) y la Universidad de Reims Champagne-Ardenne (Francia), mientras que, por su parte, el Grado conjunto en Emprendimiento para Sociedades Sostenibles se desarrollará junto a la Universidad de Ciencias Aplicadas de Karelia (Finlandia), la Universidad Eslovaca de Agricultura, la Universidad de Agronegocios y Desarrollo Rural (Bulgaria) y la Universidad de Reims Champagne-Ardenne (Francia).

En el ámbito del posgrado, se ha acordado solicitar la verificación del Máster Interuniversitario en Derecho del Vino, título coordinado por la Universidad de Cádiz y en el que participa la Universidad de Córdoba junto a las universidades de La Rioja, Málaga y Valladolid.

Asimismo, se ha aprobado la memoria para la modificación sustancial de los programas de doctorado de la Universidad de Córdoba en Biociencias y Ciencias Agroalimentarias; Computación Avanzada, Energía y Plasmas; Derecho; Lenguas y Culturas; Patrimonio; Química Fina; Recursos Naturales y Gestión Sostenible; Ingeniería Agraria, Alimentaria, Forestal y de Desarrollo Rural Sostenible; y Biomedicina.

Por último, se ha modificado el Reglamento 8/2025 sobre las Bases Reguladoras Generales de los Programas de Prácticas Académicas Externas Extracurriculares Remuneradas.