La UCO aprueba la liquidación del presupuesto de 2025 en un contexto de "creciente incertidumbre" sobre la financiación

Sesión ordinaria de consejo de gobierno de la UCO. - UCO

CÓRDOBA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejo de gobierno de la Universidad de Córdoba (UCO) ha aprobado este viernes la liquidación del presupuesto correspondiente al ejercicio económico 2025, cuya memoria será elevada al consejo social para su aprobación definitiva, todo ello en un contexto de "creciente incertidumbre sobre la financiación procedente de la Junta de Andalucía".

Así lo ha indicado la institución universitaria en una nota en la que ha detallado que el presupuesto inicial ascendió a 205.902.787 euros y, tras diversas modificaciones de crédito por importe de 89.723.670 euros, el presupuesto definitivo se situó en 295.626.457 euros, lo que supone un incremento del 43,58% sobre el inicial y un 3,34% más que el presupuesto definitivo de 2024.

Estos datos se presentan en "un contexto marcado por la insuficiente financiación recibida en 2025 para cubrir íntegramente la cláusula de salvaguarda prevista en el Modelo de Financiación de las Universidades Públicas Andaluzas", y que genera "una creciente incertidumbre en el presente ejercicio ante la previsible falta de cobertura presupuestaria para la cláusula de salvaguarda en 2026", han señalado desde la UCO.

Al respecto, desde la institución académica han resaltado que esto "supone un riesgo para la sostenibilidad económica de las universidades debido al crecimiento de los costes estructurales de las universidades públicas, provocados en materia de personal por los costes inducidos y derivados de los incrementos salariales acordados a nivel estatal, de los acuerdos en Mesa de Negociación Andaluza, del cumplimiento de sentencias y adaptaciones legislativas, y en material de funcionamiento al aumento significativo del coste energético y de mantenimiento. En concreto, el ejercicio 2025 arroja un resultado presupuestario ajustado negativo de 4.479.936 euros", han asegurado.

A pesar de ello, la Universidad de Córdoba "ha cumplido durante 2025 con la totalidad de sus obligaciones económicas y ha mantenido sus políticas de personal, culminando procesos de estabilización y profesionalización de las plantillas, desarrollando la nueva Relación de Puestos de Trabajo del PTGAS y consolidando las políticas de promoción y carrera profesional del personal docente e investigador y del personal técnico, de gestión y de administración y servicios".

Este esfuerzo se ha traducido en un crecimiento del Capítulo I, correspondiente a gastos de personal, que alcanzó los 138,2 millones de euros, un 9,08% más que el ejercicio anterior. Asimismo, el Capítulo II, relativo a gastos corrientes y de funcionamiento, experimentó un incremento del 9,54%, hasta situarse en 26,2 millones de euros, como consecuencia de la evolución de los costes energéticos, de suministros, servicios y contratos necesarios para garantizar el normal funcionamiento de la institución.

La universidad mantuvo, igualmente, un importante esfuerzo inversor destinado a la mejora de infraestructuras, equipamientos y espacios universitarios, al tiempo que continuó reforzando su capacidad de captación de financiación externa.

En 2025, el 27,46% de los recursos obtenidos procedieron "de fuentes distintas de la financiación aportada por la Consejería con competencias en universidades", consolidando una estrategia basada en la diversificación de ingresos, la investigación competitiva, la transferencia de conocimiento y la colaboración con el entorno social y productivo.

La evolución de las cuentas pone de manifiesto que "el crecimiento sostenido de los gastos de personal y funcionamiento está configurando un nuevo escenario para las universidades públicas, que exige seguir avanzando en el cumplimiento efectivo del modelo de financiación, reforzar la capacidad de captación de recursos externos y continuar impulsando políticas de eficiencia y racionalización del gasto que garanticen la sostenibilidad económica de la institución".

El ejercicio también ha estado marcado por avances relevantes en la modernización de la gestión económico-financiera de la Universidad, entre ellos la consolidación de los módulos económico y de recursos humanos en Universitas XXI, la culminación de la adaptación a la Ley General de Subvenciones y el desarrollo del Plan de Impulso a la Contabilidad Patrimonial, actuaciones orientadas a reforzar la transparencia, la calidad de la información financiera y la capacidad de gestión de la Universidad.