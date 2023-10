La UCO decreta tres días de luto oficial por la muerte del estudiante Álvaro Prieto

CÓRDOBA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Córdoba (UCO) ha acordado decretar tres días de luto oficial por el fallecimiento del estudiante Álvaro Prieto tras estar desaparecido desde el día 12 de octubre cuando no logró coger un tren en la estación de Santa Justa con destino a Córdoba capital después de pasar el día anterior en Sevilla con unos amigos.

"Profundamente conmocionados por la dramática noticia del fallecimiento de Álvaro Prieto, estudiante de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Córdoba", el rector, Manuel Torralbo, ha mostrado en un comunicado "la tristeza y desolación que hoy nos sacude tras este desgarrador desenlace de su desaparición el pasado 12 de octubre".

En primer lugar, ha transmitido el testimonio de "hondo dolor" de la UCO a su familia, así como a sus compañeros y amigos, poniéndose a "su servicio para toda aquella asistencia que precisen en estos tristísimos momentos".

Como señal de respeto y acompañamiento de la familia de Álvaro, el rector ha firmado una resolución rectoral decretando tres días de luto oficial en la Universidad de Córdoba, que se extienden desde las 24,00 horas de este lunes, 16 de octubre de 2023, hasta las 24,00 horas del día 19 de octubre.

En ese tiempo, las banderas ondearán a media asta en el exterior de los edificios públicos, portando un crespón en los espacios interiores. A las 11,00 horas de este martes, 17 de octubre, se guardará un minuto de silencio en todos los centros de la Universidad. En el Campus de Rabanales, el acto se celebrará en la puerta principal del Aulario. "Descanse en paz nuestro querido Álvaro, a quien la comunidad universitaria tendrá siempre en su recuerdo", ha expresado el rector en el comunicado.

MUESTRAS DE PÉSAME

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, se ha mostrado "conmovido" con "el desenlace que desgraciadamente se confirma con la muerte" del joven Álvaro Prieto, tras estar desaparecido desde el día 12 de octubre cuando no logró coger el tren en la estación de Santa Justa con destino a Córdoba capital después de pasar el día anterior en Sevilla con unos amigos. Mientras, la Junta de Andalucía ofrece ayuda a la familia.

En declaraciones a los periodistas, el regidor ha transmitido el pésame, expresando que "Córdoba entera" está con la familia y seres queridos, "les acompañamos en estos momentos que tienen que ser tremendamente duros y les vamos a ayudar en lo que quieran".

"En la medida que ellos necesiten nuestra ayuda y que quieran que la ciudad tenga algún gesto con Álvaro lo van a tener", ha subrayado el primer edil, quien ha aseverado que "van a contar siempre con nuestra ayuda, respaldo y solidaridad". Y "como padre", ha dicho que lo va a tener presente en sus oraciones estos días.

Mientras, el delegado de la Junta de Andalucía en la provincia cordobesa, Adolfo Molina, se ha unido a "las condolencias a toda su familia y amigos", y ha lamentado que "se confirman las peores noticias", al tiempo que ha informado de que "por parte de la Junta se ha ofrecido ayuda psicológica y sanitaria a la familia". "Ojalá esta situación nunca se hubiese dado", ha dicho.

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha manifestado en redes sociales que está "desolado ante el trágico desenlace de la desaparición de Álvaro Prieto", a lo que ha agregado que "Córdoba se había volcado en su búsqueda con esperanza, pero las peores noticias se han confirmado".

Ante ello, ha dado todo su "apoyo y cariño a su familia y seres queridos", al tiempo que desde la institución provincial se ponen a disposición de la familia.

EL CÓRDOBA CF, DONDE JUGABA

Por su parte, desde el Córdoba Club de Fútbol, en el que jugaba el joven, han transmitido las condolencias y el pésame a los familiares y amigos del joven Álvaro Prieto, así como a sus compañeros del equipo juvenil. "Por expreso deseo de la familia, la entidad cordobesista se limita a una declaración institucional", han señalado en redes sociales.

Desde el club han agradecido "la comprensión en estos duros momentos y las muestras de solidaridad y cariño recibido". Al respecto, el CEO del club, Antonio Fernández Monterrubio, ha ofrecido a la familia "el apoyo incondicional para todo cuanto sea posible", a la vez que ha pedido "el máximo respeto para el equipo juvenil, donde hay más de ocho menores de edad, y se pondrán todos los medios para ayudarles a superar ests duros momentos desde el club".

Desde el hallazgo del cuerpo se han sucedido las muestras de condolencias, como la del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien ha señalado en sus redes sociales consultadas por Europa Press que está "conmovido por el trágico desenlace de la desaparición de Álvaro Prieto, que nos ha tenido con el alma en vilo todos estos días. "Ahora es el momento de estar con la familia. Todo el cariño de Andalucía para ellos. Esperamos que pronto se aclaren las circunstancias de esta muerte", ha expresado.

En los mismos términos se ha pronunciado el ministro de Deportes, Miquel Iceta: "Descanse en paz. Que su familia, compañeros y amigos encuentren consuelo en el recuerdo". Asimismo, la Federación Española de Fútbol ha reconocido estar "consternada por la noticia. Trasladamos nuestras condolencias a los familiares, amigos y club de Álvaro Prieto. Mucha fuerza en estos duros momentos. Descansa en paz, Álvaro". Y el Consejo Superior de Deportes ha enviado sus "más sinceras condolencias" a los familiares y amigos. "Nos sumamos al dolor que hoy siente el Córdoba CF, que es el dolor de todo el deporte español", han transmitido en redes sociales.

ENTRE DOS VAGONES

Al respecto, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha confirmado que hay "algunas coincidencias" entre el cadáver hallado entre dos vagones de tren en la zona de talleres de la estación sevillana de Santa Justa y el joven Álvaro Prieto, desaparecido desde el día 12 de octubre cuando perdió el tren que tenía reservado para volver a Córdoba capital tras pasar la noche anterior con unos amigos en Sevilla. El tren está detenido y hay efectivos del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional trabajando en el terreno.

En declaraciones a los medios en Granada, Fernández ha pedido "cautela" hasta que haya confirmación "científica" de que el cadáver hallado es el del joven de 18 años del que no se tenían noticias desde el 12 de octubre. Sobre la búsqueda, ha aclarado que en la zona donde ha sido encontrado Álvaro era en la que estaba prevista la batida este lunes.

Igualmente, ha señalado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado habían dado instrucciones a Renfe para que no se movieran los trenes de la zona de talleres, ubicada entre los polígonos industriales Calonge y Store, para "no afectar a la investigación". "La identidad al cien por cien no se puede trasladar, pero todo apunta a que estamos ante la persona desaparecida", ha declarado el delegado del Gobierno en alusión al joven Álvaro Prieto.

La zona donde ha sido encontrado el cuerpo sin vida de Álvaro Prieto está acordonada ante la expectación que ha levantado la presencia de la Policía Nacional. El cadáver ha sido localizado de manera fortuita al grabar un cámara de televisión las imágenes mientras se emitía un directo para Televisión Española para informar de las labores de búsqueda.

Entretanto, la familia del joven cordobés ha agradecido este domingo el trabajo de la Policía. Una portavoz de la familia ha asegurado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "no están escatimando" ni en medios ni en esfuerzos.