La UCO y la DOP Montilla-Moriles acercan al sector vitivinícola herramientas digitales para anticiparse al mildiu

Celebración de la jornada 'Predicción del mildiu: estaciones meteorológicas y uso de datos agroclimáticos en campo'. - UCO

MONTILLA (CÓRDOBA), 23 (EUROPA PRESS)

La Universidad de Córdoba (UCO) y la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles han celebrado en la Oficina Comarcal Agraria de la Campiña Sur, situada en Montilla (Córdoba), la actividad de demostración 'Predicción del mildiu: estaciones meteorológicas y uso de datos agroclimáticos en campo', evento dirigido a las explotaciones que están participando activamente en la plataforma de alertas de predicción de mildiu que ha desarrollado esta universidad, a través de su Cátedra de Inteligencia Artificial y Agricultura, y la DOP Montilla-Moriles.

Según ha informado la UCO en una nota, la jornada, organizada por la propia universidad como entidad asociada a Andalucía Agrotech EDIH, y la DOP Montilla-Moriles, ha contado con la participación de la directora de la Cátedra Internacional ENIA de Inteligencia Artificial y Agricultura, Rosa Gallardo; el gerente del Consejo Regulador de la DOP Montilla-Moriles, Enrique Garrido; el coordinador del FiWare Digital Transformation Lab, José Checa; los investigadores en AgrifoodTEF Irene Casares y Alejandro López, y los investigadores Estrella Alcalá y Jesús Palma de la Cátedra Internacional ENIA de Inteligencia Artificial y Agricultura.

Durante el encuentro, los diferentes especialistas han abordado cómo los datos agroclimáticos pueden transformarse en información útil para técnicos, viticultores y entidades del territorio.

El eje central del evento ha sido la plataforma de avisos de mildiu desarrollada por la Universidad de Córdoba, a través de su Cátedra Internacional ENIA de Inteligencia Artificial y Agricultura, una herramienta que permite realizar un seguimiento del riesgo de infección a partir del análisis de datos meteorológicos, variables agroclimáticas y modelos de evolución del patógeno. El objetivo es facilitar una gestión preventiva de una de las enfermedades más agresivas del viñedo y apoyar la toma de decisiones en campo.

"El mildiu es un problema real para el sector vitivinícola y requiere herramientas que permitan anticiparse, no solo reaccionar cuando aparecen los síntomas", ha destacado Rosa Gallardo, quien ha señalado que con esta plataforma se busca "apoyar al sector con herramientas que aporten información clara y personalizada, para que le resulte realmente útil".

Con esta actividad, la Universidad de Córdoba y la DOP Montilla-Moriles refuerzan una línea de colaboración orientada a aplicar soluciones digitales a problemas concretos del territorio. La plataforma de avisos de mildiu representa un ejemplo de cómo la combinación de conocimiento agronómico, datos e inteligencia artificial puede contribuir a una agricultura más preventiva, eficiente y sostenible.

"Para la DOP Montilla-Moriles es fundamental participar en iniciativas que ayuden a nuestros viticultores a anticiparse a los problemas del campo. Gracias a la herramienta, este año la incidencia del mildiu ha sido prácticamente nula", ha afirmado Garrido, remarcado que cuando tengan las estaciones instaladas, esperan "mejorar, aún más, los resultados".

La actividad se enmarca en las acciones de demostración impulsadas por Andalucía Agrotech EDIH para favorecer la adopción de tecnologías digitales en el sector agroalimentario, conectando capacidades científicas y tecnológicas con las necesidades de empresas, agricultores y entidades del territorio.