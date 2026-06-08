La UCO investirá la próxima semana doctor honoris causa al catedrático de Filosofía Política Daniel Innerarity

El catedrático de Filosofía Política Daniel Innerarity - UCO

CÓRDOBA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Córdoba (UCO) investirá el próximo martes 16 de junio doctor honoris causa al filósofo, ensayista y catedrático de Filosofía Política Daniel Innerarity Grau, en un acto solemne que se celebrará a las 19,00 horas en el Salón de Actos del Rectorado de la institución académica.

Según ha informado la UCO en una nota, el acto, que contará con la intervención como padrino del profesor y catedrático de Filosofía de la UCO Ramón Román, supondrá un reconocimiento a la trayectoria humana y académica del doctor Innerarity, quien ha mantenido una estrecha colaboración con la Universidad de Córdoba durante más de diez años y ha colaborado con la institución en el campo de la investigación en cultura de paz, pensamiento político, filosofía jurídica y organización institucional.

El profesor Innerarity cuenta con 44 años de actividad docente e investigadora en España, Alemania, Suiza, Italia, Canadá, Gran Bretaña, Estados Unidos y Francia. Es catedrático de Filosofía Política, investigador 'Ikerbasque' en la UPV/EHU, director del Instituto de Gobernanza Democrática y Titular de la Cátedra 'Artificial Intelligence and Democracy' en el Instituto Europeo de Florencia.

Es profesor invitado en diversas universidades europeas y americanas, como en la Universidad de la Sorbona, en el Robert Schuman Fellow del Instituto Universitario Europeo de Florencia, o en el European Institute de la London School of Economics and Political Science. Fue titular de la cátedra Davis en Georgetown University, Director de Estudios asociado de la Maison des Sciences del'Homme de París e investigador invitado en el Max Planck Institut de Heidelberg de Derecho Público.

Es colaborador habitual de opinión en 'El País', 'El Correo', 'Diario Vasco' o 'La Vanguardia' y, entre otros reconocimientos, ha recibido el premio Miguel Unamuno de Ensayo, Premio Espasa de Ensayo, Premio Nacional de Ensayo y Premio Eusko Ikaskuntza de Humanidades, Arte, Cultura y Ciencias Sociales. La revista francesa 'Le Nouvel Observateur' le incluyó en una lista de los 25 pensadores más importantes del mundo.

Su estrecha relación con la Universidad de Córdoba, especialmente con la Cátedra Unesco de Resolución de Conflictos, ha contribuido significativamente a la consolidación curricular de algunos docentes de la UCO. También contribuyó a la creación del Máster Interuniversitario en Cultura de Paz, Conflictos, Educación y Derechos Humanos.

Entre otros impactos, estas aportaciones han sido relevantes para prestigiar el elenco docente de algunas áreas de conocimiento vinculadas a estas materias. En este sentido, ha impartido lecciones magistrales, dirigido seminarios de formación y ha contribuido estrechamente al fomento de la presencia de la Universidad de Córdoba en foros de pensamiento nacionales de primer nivel.