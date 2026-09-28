La UCO presenta 'Explorando a 2 ruedas la perla de occidente', un libro para redescubrir Córdoba en bicicleta

Archivo - Una persona monta en bicicleta en una imagen de archivo. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

CÓRDOBA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Córdoba (UCO) ha acogido este lunes la presentación 'Explorando a 2 ruedas la perla de occidente', un libro para redescubrir Córdoba desde la bicicleta, pues hay viajes que empiezan mucho antes de dar la primera pedalada y el de Lina Mendoza, estudiante del programa de doctorado de Biociencias y Agroalimentarias de la UCO, comenzó en 2024, cuando decidió abandonar su carrera profesional en su país natal, Colombia, y volver a las aulas 20 años después para descubrir, desde la bicicleta, una ciudad hasta entonces desconocida.

Así lo ha señalado la UCO en una nota en la que ha detallado que de esa experiencia nace 'Explorando a 2 ruedas la perla de Occidente: un viaje en bici por los rincones de Córdoba', una obra editada por UCOPress y que ha sido presentada en la Universidad de Córdoba en el marco de de la Semana Europea del Deporte, una iniciativa de la Comisión Europea para combatir el sedentarismo coordinada en la institución a través de UCOdeporte.

Diseñado por el diseñador gráfico colombiano Fabio Mendona, el libro narra las experiencias de la autora como ciclista en la capital cordobesa y sus alrededores, y recoge situaciones cotidianas y sugerencias para moverse por la ciudad a pedales. La obra ha sido presentada este lunes por la directora general de Cultura y UCOPress de la Universidad de Córdoba, Elisa Borsari; la directora de Deporte de la UCO, Marta Domínguez, y la propia autora, Lina Mendoza.

Tal y como ha explicado Lina Mendoza, antes incluso de viajar desde Colombia, país en el que trabajaba como médica veterinaria, encontró un aliado para seguir mantenido el estilo de vida sobre ruedas que llevaba practicando cerca de una década: el programa universitario "a la UCO en bici", que le permitió garantizar desde la distancia el vehículo con el que recorrería la ciudad y sus alrededores. Aquellas rutas de reconocimiento han terminado convirtiéndose ahora en un proyecto literario que invita a redescubrir Córdoba desde la calma y la atención a los pequeños detalles que a menudo pasan desapercibidos.

Lejos de ser una guía ciclista convencional, el libro se presenta como un compañero de viaje para las personas amantes de la bicicleta. Sus páginas reúnen relatos escritos a golpe de pedal, consejos prácticos, mapas de orientación y datos históricos, ecológicos y culturales sobre distintos rincones cordobeses.

Cada capítulo está asociado a una ruta e incorpora, además, espacios pensados para que el lector registre sus propias experiencias y convierta la lectura en un recorrido compartido.

Para Lina Mendoza, la bicicleta ha sido durante años mucho más que un medio de transporte. Realmente se ha convertido en un cómplice de aventuras, en una especie de refugio y una herramienta para mirar el mundo con otros ojos. "Muchas veces --ha explicado-- vamos por la vida en piloto automático y pasamos de largo" por lugares que tienen una belleza singular. "Ser feliz sólo requiere abrir los ojos a todo lo que tenemos delante, y esto es más fácil cuando se hace a dos ruedas", ha apostillado.